Ne vegye félvállról, halált is okozhat – Szlávik János intelmei az Arénában

Május 21-től kezdve a véradások során az eddig is kötelező HIV, Hepatitis C (HCV), Hepatitis B (HBV) és szifilisz vizsgálat mellett nyugat-nílusi láz (WNV) vizsgálat is történik, noha a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láz évtizedek óta időszakosan jelen van Magyarországon.

A szűrést illetően Szlávik János azt mondta, bár nincs olyan sok nyugat-nílusi lázas eset, de „akit meg lehet védeni, védjük meg”. A betegség gyakorta tünetmentes, és igazából nehezen is terjed, leginkább úgy, hogy a vándormadarakról a szúnyog átviszi emlősállatokra, elsősorban lovakra, de embereket is megfertőzhetnek – magyarázta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője, aki szerint minden olyan betegséget, ami veszélyes, szűrni kell.

Más egzotikus betegségekkel kapcsolatban, mint például a malária, azt mondta, hogy reményei szerint azok, akik távoli országokba utaznak, ahol ezek jelen vannak, kellően komolyan veszik az ezek jelentette veszélyt. Azokon a helyeken, ahol gyerekkorukban átesnek az emberek a malárián akár többször is, valóban nem olyan veszélyes felnőtt vagy idős korban, viszont miután mi semmilyen antitesttel nem rendelkezünk, nálunk súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedés alakulhat ki, ezért ezt nagyon nem szabad félvállról venni, és úgynevezett megelőző tablettát kell alkalmazni – emelte ki. Mint mondta, mindig tájékozódni kell, hogy ahová utazunk, van-e malária, esetleg sárgaláz, ami ellen kötelező a védőoltás, de a trópusok esetében is van néhány olyan oltás, amit érdemes felvenni. Ilyen például a hastífusz, ami szinte mindenhol előfordul a trópusokon vagy az A típusú májgyulladás, ami nem megfelelő higiéniai viszonyok miatt szinten minden trópusi, szubtrópusi országban előfordulhat – tette hozzá.

A malária egyébként négy-öt évente követel emberéletet hazánkban azok körében, akik nem veszik elég komolyan a veszélyt, és a hazaérkezés után nem mennek a betegséggel azonnal orvoshoz; egy-két hét után ugyanis már menthetetlen szövődmények alakulhatnak ki az agyban – jegyezte meg a szakértő. A magyarországi halálos esetek szinte kizárólag agyi maláriához köthetők.

Az InfoRádió Aréna című műsorában egyebek mellett az is elhangzott, hogy az egzotikus betegségek elleni védőoltások általában három-öt évig védenek, de olyan is akad, ami tovább, plusz egyszerre is be lehet adni azokat.