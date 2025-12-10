ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.64
usd:
329.66
bux:
108369.4
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szlávik János az Arénában.

Ne vegye félvállról, halált is okozhat – Szlávik János intelmei az Arénában

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Nem azért kell különleges fertőző betegségekre is szűréseket végezni, mert túl sok van belőlük, hanem azért, hogy mindenkit megvédjenek, akit meg lehet – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.

Május 21-től kezdve a véradások során az eddig is kötelező HIV, Hepatitis C (HCV), Hepatitis B (HBV) és szifilisz vizsgálat mellett nyugat-nílusi láz (WNV) vizsgálat is történik, noha a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láz évtizedek óta időszakosan jelen van Magyarországon.

A szűrést illetően Szlávik János azt mondta, bár nincs olyan sok nyugat-nílusi lázas eset, de „akit meg lehet védeni, védjük meg”. A betegség gyakorta tünetmentes, és igazából nehezen is terjed, leginkább úgy, hogy a vándormadarakról a szúnyog átviszi emlősállatokra, elsősorban lovakra, de embereket is megfertőzhetnek – magyarázta a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője, aki szerint minden olyan betegséget, ami veszélyes, szűrni kell.

Más egzotikus betegségekkel kapcsolatban, mint például a malária, azt mondta, hogy reményei szerint azok, akik távoli országokba utaznak, ahol ezek jelen vannak, kellően komolyan veszik az ezek jelentette veszélyt. Azokon a helyeken, ahol gyerekkorukban átesnek az emberek a malárián akár többször is, valóban nem olyan veszélyes felnőtt vagy idős korban, viszont miután mi semmilyen antitesttel nem rendelkezünk, nálunk súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedés alakulhat ki, ezért ezt nagyon nem szabad félvállról venni, és úgynevezett megelőző tablettát kell alkalmazni – emelte ki. Mint mondta, mindig tájékozódni kell, hogy ahová utazunk, van-e malária, esetleg sárgaláz, ami ellen kötelező a védőoltás, de a trópusok esetében is van néhány olyan oltás, amit érdemes felvenni. Ilyen például a hastífusz, ami szinte mindenhol előfordul a trópusokon vagy az A típusú májgyulladás, ami nem megfelelő higiéniai viszonyok miatt szinten minden trópusi, szubtrópusi országban előfordulhat – tette hozzá.

A malária egyébként négy-öt évente követel emberéletet hazánkban azok körében, akik nem veszik elég komolyan a veszélyt, és a hazaérkezés után nem mennek a betegséggel azonnal orvoshoz; egy-két hét után ugyanis már menthetetlen szövődmények alakulhatnak ki az agyban – jegyezte meg a szakértő. A magyarországi halálos esetek szinte kizárólag agyi maláriához köthetők.

Az InfoRádió Aréna című műsorában egyebek mellett az is elhangzott, hogy az egzotikus betegségek elleni védőoltások általában három-öt évig védenek, de olyan is akad, ami tovább, plusz egyszerre is be lehet adni azokat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ne vegye félvállról, halált is okozhat – Szlávik János intelmei az Arénában

aréna

egészségügy

betegség

fertőzés

szlávik jános

szűrés

nyugat-nílusi láz

infektológia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez – erősítette meg szerdai Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.
 

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszülettek az új megtakarítások, amelyek Magyarországon egyelőre teljesen elképzelhetetlenek

Megszülettek az új megtakarítások, amelyek Magyarországon egyelőre teljesen elképzelhetetlenek

A Moneybox és az Amundi három közös fejlesztésű, szuperalacsony költségű nyugdíjalapot indít az Egyesült Királyságban, az ügyfelek 0,29%-os éves költség mellett dolgoztathatják a pénzüket - írja a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg

Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg

Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nobel Peace Prize winner's daughter accepts award on her behalf

Nobel Peace Prize winner's daughter accepts award on her behalf

Venezuelan opposition leader María Corina Machado, who lives in hiding, is reportedly on her way to Oslo.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 15:36
Riposzt Vitézy Dávidnak, itt az új, kedvezményes MÁV-jegy
2025. december 10. 15:14
Éveken át tevékenykedett a pedofil szexuális ragadozó Pest vármegyében
×
×
×
×