BL élőben: Kylian Mbappé hiányzik a Real Madrid kezdőcsapatából a Manchester City ellen

QARABAG FC–AFC AJAX 2–4: Az azeri csapat kétszer is vezetett, de a végén az Ajax jobb volt a hollandok a 79. perc elején még 1–2-re álltak.

VILLARREAL–FC KÖBENHAVN 2–3: A dánok nagyon értékes győzelmet arattak, a Villarreal amilyen jól szerepel a La Ligában, olyan gyenge a BL-ben. Gyakorlatilag ezzel a vereséggel ki is esett.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 0–0: Kylian Mbappé lábsérülése nem jött rendbe, de legalább a cserék között ott van. Így is hosszú a hiányzók névsora: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, David Alaba, Eduardo Camavinga, Éder Militao. Másfél teljes hátvédsor. Gonzalo Garcia a középcsatár, s kezd Rodrygo is.

BAYER LEVERKUSEN–NEWCASTLE UNITED 1–0: Robert Andriché az este első gólja, előnyben a németek.

SL BENFICA–SSC NAPOLI 1–0: Talán némi meglepetés, hogy a korábban gyengélkedő Benfica előnybe került. Richard Rios a gólszerző.

BORUSSIA DORTMUND–BÖDŐ/GLIMT 1–0: Az viszont egyáltalán nem meglepetés, hogy a Dortmund vezetést szerzett a norvégok ellen. Julian Brandt volt eredményes.

CLUB BRUGGE–ARSENAL FC 0–1: Noni Madueke gyönyörű gólt lőtt, leráztaa védőjét a nyakába, aztán fellőte a labdát a bal felső sarokba.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1–0: Rodrygo a mostani idényben még nem lőtt gólt. Ettől kezdve ezt a mondatot nem mondhatjuk ki , egészen a 2026–2027-es szezon rajtjáig. Harminckét góltzalan meccs után volt újra eredményes.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1–1: O'Reilly kiegyenlített.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1–2: A 43. percben büntetőt kapott a City, ezt Erling Haaland értékesítette, s így előnnyel mehet a szünetre.

BORUSSIA DORTMUND–BÖDŐ/GLIMT 1–1: Kiegyenlített a norvég csapat, Alessami góljával.