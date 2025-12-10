ARÉNA - PODCASTOK
Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza második fordulójának Kairat Almat-Real Madrid mérkőzésén Almatiban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

BL élőben: Kylian Mbappé hiányzik a Real Madrid kezdőcsapatából a Manchester City ellen

Infostart

A Real Madrid és Xabi Alonso jövője szempontjából nagyn fontos a Manchester City elleni BL-találkozó, de a csapat legjobb formában lévő játékosa, kylian Mbappé csak a kispadra ült, nem tud 90 percet játszani. Ez nagy érvágás lehet a spanyoloknak.

QARABAG FC–AFC AJAX 2–4: Az azeri csapat kétszer is vezetett, de a végén az Ajax jobb volt a hollandok a 79. perc elején még 1–2-re álltak.

VILLARREAL–FC KÖBENHAVN 2–3: A dánok nagyon értékes győzelmet arattak, a Villarreal amilyen jól szerepel a La Ligában, olyan gyenge a BL-ben. Gyakorlatilag ezzel a vereséggel ki is esett.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 0–0: Kylian Mbappé lábsérülése nem jött rendbe, de legalább a cserék között ott van. Így is hosszú a hiányzók névsora: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, David Alaba, Eduardo Camavinga, Éder Militao. Másfél teljes hátvédsor. Gonzalo Garcia a középcsatár, s kezd Rodrygo is.

BAYER LEVERKUSEN–NEWCASTLE UNITED 1–0: Robert Andriché az este első gólja, előnyben a németek.

SL BENFICA–SSC NAPOLI 1–0: Talán némi meglepetés, hogy a korábban gyengélkedő Benfica előnybe került. Richard Rios a gólszerző.

BORUSSIA DORTMUND–BÖDŐ/GLIMT 1–0: Az viszont egyáltalán nem meglepetés, hogy a Dortmund vezetést szerzett a norvégok ellen. Julian Brandt volt eredményes.

CLUB BRUGGE–ARSENAL FC 0–1: Noni Madueke gyönyörű gólt lőtt, leráztaa védőjét a nyakába, aztán fellőte a labdát a bal felső sarokba.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1–0: Rodrygo a mostani idényben még nem lőtt gólt. Ettől kezdve ezt a mondatot nem mondhatjuk ki , egészen a 2026–2027-es szezon rajtjáig. Harminckét góltzalan meccs után volt újra eredményes.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1–1: O'Reilly kiegyenlített.

REAL MADRID–MANCHESTER CITY 1–2: A 43. percben büntetőt kapott a City, ezt Erling Haaland értékesítette, s így előnnyel mehet a szünetre.

BORUSSIA DORTMUND–BÖDŐ/GLIMT 1–1: Kiegyenlített a norvég csapat, Alessami góljával.

Kezdőlap    Sport    BL élőben: Kylian Mbappé hiányzik a Real Madrid kezdőcsapatából a Manchester City ellen

bajnokok ligája

manchester city

real madrid

Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Az egyre gyakoribb és célzottabb orosz támadások az ukrajnai földgáz- és villamosenergia-előállítási egységek ellen még inkább az energiaimport felé tolják az országot. A gáz- és áramkimaradások emiatt várhatóan idén télen is gyakoriak lesznek mind lakossági, mind ipari szinten – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Szergej Lavrov: még gondolatunk sincs Európával háborúzni

Fegyvert tesztelt az Ukrajnában meghalt brit ejtőernyős

Súlyos fenyegetést kaptak az európai NATO-országok

VIDEÓ
