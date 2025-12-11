ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök Árpád
Nyitókép: Glasshouse Images/Getty Images

Az orosz repterek működését is akadályozták az ukrán drónok

Infostart / MTI

Egyetlen éjszaka alatt közel háromszáz drónt lőtt le a légvédelem, emiatt viszont terelésekre, korlátozásokra és járattörlésekre volt szükség a légi közlekedésben.

Tizenkét orosz régió felett 287 ukrán drónt lőtt le az éjjel az orosz légvédelem, közülük 32 Moszkvát célozta, ami fennakadást okozott a fővárosi repülőterek működésében – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

A tárca összesítése szerint közép-európai idő szerint szerda 21 óra és csütörtök hajnali 5 óra között megsemmisített repülőgép típusú pilóta nélküli repülő szerkezet közül a legtöbbet, 118-at a brjanszki, negyvenet-negyvenet pedig a kalugai és moszkvai régió légterében semmisítettek meg vagy fogtak el. Utóbbiak közül 32 az orosz főváros felé repült.

Moszkva valamennyi repülőterén korlátozták a légi járművek fogadását és indítását, több tucat repülőgépet irányítottak át tartalék repülőterekre. Ennek fényében az Aeroflot, a Pobeda és a Rosszija légitársaság járatok törléséről vagy átütemezéséről számolt be. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint a fővárosi reptereken mintegy kétszáz járat érkezése és indulása késik.

További 27 drónt a tulai, 19-et a novgorodi, 11-et a jaroszlavli, tízet a lipecki, hatot a szmolenszki, ötöt-ötöt a kurszki és az orjoli, négyet a voronyezsi terület felett és kettőt rjazanyi régió felett semlegesítettek. Átmenetileg Tambov, Jaroszlavl, Vlagyikavkaz, Groznij, Mahacskala és Magasz repterének működését is felfüggesztették. Voronyezsben egy megsérült többemeletes ház 13 lakóját ideiglenes szállásra telepítették át.

Külföld    Az orosz repterek működését is akadályozták az ukrán drónok

oroszország

repülőtér

dróntámadás

légi közlekedés

orosz-ukrán háború

F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János
 
2025. december 11. 08:41
