A bolognai tudomány egyetem az Alma Mater Studiorum Università di Bologna, UNIBO
Nyitókép: Facebook / Alma Mater Studiorum Università di Bologna, UNIBO

Szigorú döntést hozott Olaszország leghíresebb egyeteme

Infostart / MTI

Giorgia Meloni miniszterelnök hétfőn közleményben ítélte el a bolognai tudományegyetem döntését, miszerint az oktatási intézmény nem engedélyezte, hogy kurzusain felsőoktatási tanulmányokat végző katonák is részt vegyenek.

Európa egyik legrégebbi egyeteme nemet mondott a fegyveres erők kérésére, hogy tizenöt fiatal tiszt számára a bölcsészeti órákat tartsanak. A katonák filozófiából akartak diplomát szerezni. Carmine Masiello tábornok a szárazföldi erők vezérkari főnöke hozta nyilvánosságra az egyetem álláspontját, miszerint nem akarja "militarizálni" az intézményt.

Giorgia Meloni "érthetetlennek, elfogadhatatlannak és súlyos hibának" nevezte az egyetem döntését. A miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem az alkotmányban előírt kötelességeit sérti, mivel mindenki számára biztosítania kell az oktatásban való részvételt "ideológiai előítéletek" nélkül.

Meloni úgy vélte, az egyetem elutasító magatartása a fegyveres erők védelmi szerepét vonja kétségbe.

Megjegyezte, hogy a tisztek bölcsészképzése szakmai felkészítésüket kívánja szolgálni, mivel a gyakran nemzetközi színtéren szolgáló katonáknak nem kizárólag műszaki vagy gyakorlati ismeretekkel kell bírnia. Tudásukkal a nemzet védelmét szolgálják - tette hozzá a miniszterelnök.

A bolognai egyetem válaszában hangoztatta, hogy megfelelő feltételek mellett akárki beiratkozhat a karokra, és látogathatja az órákat. A fegyveres erők tiszthallgatói esetében a vezérkar három éves kurzust kért, amelynek költségeit is vállalta. A filozófia tanszék azonban úgy határozott, hogy nem engedi, hogy tanárai a katonai akadémián is dolgozzanak.

olaszország

felsőoktatás

bolognai egyetem

