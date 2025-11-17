ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 17. hétfő
Az amerikai haditengerészet legújabb és egyben legnagyobb repülõgép-hordozója, a Gerald R. Ford elhagyja az Oslo-fjord öblöt 2025. szeptember 17-én. A hadihajó öt napot töltött a térségben, ezalatt több nemzetközi hadgyakorlatban vett részt.
Nyitókép: MTI/EPA/NTB/Lise Aserud

Megérkezett a karibi térségbe az amerikai Gerald R. Ford repülőgép-hordozó

Infostart / MTI

Megérkezett a karibi térségbe a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald R. Ford repülőgép-hordozó, hogy csatlakozzon az ottani bűnszervezetek felszámolására eddig odavezényelt repülőgépekből, hajókból és több ezer katonából álló egységhez - közölte vasárnap az amerikai haditengerészet.

A bevetés döntő jelentőséggel bír annak alátámasztására, hogy az Egyesült Államok mennyire elszántan védelmezi saját biztonságát - emelte ki a haditengerészet.

A Pete Hegseth hadügyminiszter által Déli Lándzsa (Southern Spear) fedőnéven emlegetett műveletnek a keretében évtizedek óta nem látott haditengerészeti erő gyűlt össze a karibi térségben csaknem egy tucat hadihajóval és nagyjából 12 ezer katonával és tengerésszel.

Paul Lanzilotta ellentengernagy, a Gerald R. Ford repülőgép-hordozó vezette csapásmérő csoport parancsnoka elmondta, hogy megerősítik a már így is jelentős amerikai haditengerészeti erőt, amelynek feladata

"nemzetünk biztonságának és jólétének védelme a nyugati féltekén elterjedt kábítószer-terrorizmussal szemben".

Alvin Holsey admirális, a Karib-térség és Latin-Amerika felügyeletét ellátó parancsnok nyilatkozatában kijelentette, hogy az amerikai erők "készen állnak a régiónk destabilizálására törekvő nemzetközi fenyegetések leküzdésére".

Az Egyesült Államok szeptember eleje óta rendszeresen hajt végre légitámadásokat a Csendes-óceánon és főként a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyeket kábítószer-kereskedőknek tulajdonítanak. A csapások halálos áldozatainak száma időközben elérte a 79-et.

Az amerikai műveletet több bírálat is érte. Az ENSZ például önmérsékletre intette az Egyesült Államokat.

Nicolás Maduro venezuelai elnök, akit az Egyesült Államok kábítószer-terrorizmussal vádol, fenyegető gesztusként értékelte az erős amerikai katonai jelenlétet a térségben, s azt állította, hogy az amerikai kormány háborút készül "fabrikálni" ellene. Vasárnap Facebook-oldalán azt írta, hogy "a venezuelai nép készen áll arra, hogy megvédje hazáját minden törvénytelen agresszióval szemben".

A venezuelai kormány nemrégiben "masszív" katonai és polgári mozgósítást hirdetett meg esetleges amerikai támadások elleni védekezés érdekében.

