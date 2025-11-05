ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.58
usd:
337.5
bux:
106840.11
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tengeralattjárón foglaltak le 1,7 tonna kokaint az Atlanti-óceánon
Nyitókép: X / Crime Intel

Elképesztő fogás az Atlanti-óceánon - videó

Infostart / MTI

Mintegy 1,7 tonna kokaint foglaltak le a portugál hatóságok az Atlanti-óceánon egy tengeralattjárón, amely Dél-Amerikából Európába tartott - közölte kedden a lisszaboni bűnügyi nyomozó hivatal.

A haditengerészet közreműködésével végrehajtott, El Dorado fedőnevű műveletben a rendőrök lefoglalták a kábítószert, és őrizetbe vették a félmerülő hajón tartózkodó négy venezuelai férfit, akiket Lisszabonba szállítottak kihallgatásra - jelentette a LUSA portugál állami hírügynökség.

A nyomozást a lisszaboni székhelyű, kábítószerrel foglalkozó tengeri hírszerzési operatív központ (MAOC-N) információira alapozva, az Egyesült Államok, valamint az Egyesült Királyság kábítószer-ellenes hatóságaival együttműködésben hajtották végre.

A lisszaboni bűnügyi nyomozó hivatal szerint ez idén a második, dél-amerikai drogkartellek elleni művelet: márciusban az Azori-szigetek közelében egy hasonló, csaknem hét tonna kokaint szállító hajót állítottak meg portugál és spanyol nyomozók.

A hatóságok szerint a dél-amerikai csempészek egyre gyakrabban használnak részben víz alá merülni képes, saját építésű "narkó-tengeralattjárókat", amelyek a víz felszíne alatt haladva nehezen észlelhetők, ám a valódi tengeralattjárókkal ellentétben nem képesek teljesen elmerülni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Elképesztő fogás az Atlanti-óceánon - videó

tengeralattjáró

atlanti-óceán

drogfogás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Egyre fokozódik az űrverseny, már a kis országok is indítanak missziókat, a régióban is egyre több állam tesz lépéseket ez irányba – erről beszélt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója az InfoRádióban az újabb magyar űrhajós, Cserényi Gyula jövőbeli űrutazása kapcsán. Németh Viktória hangsúlyozta: az érdeklődés nem véletlen, egy űrtechnológiai innováció komoly gazdasági fellendülést hozhat egy országnak.
Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

Kozma Klementina, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár nem száz százalékos az egyetértés a magyar és az amerikai álláspont között, még sincs jelenleg olyan ország Európában, amelyik hitelesebb helyszín lenne a békecsúcsnak. Pénteken az is eldőlhet, hogy valóban Budapesten valósul-e majd meg a Trump-Putyin találkozó.
 

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

Ritkaföldfémek: savanyú a szőlő az Európai Uniónak

Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvétózták a Lukoilra vonatkozó törvényjavaslatot

Megvétózták a Lukoilra vonatkozó törvényjavaslatot

Rumen Radev bolgár elnök megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat eszközei esetleges eladásának feltételeit szabályozza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten

Bejelentkezett Trump egyik csodafegyveréért a szaúdi hadsereg: nem sajnálják a dollármilliárdokat, fordulhat a kocka a Közel-Keleten

A Trump-kormányzat fontolóra vette, hogy akár 48 darab F-35-ös vadászgépet adjon el Szaúd-Arábiának, ami több milliárd dolláros fegyverüzletet jelenthet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 10:40
Lebukott a zugárus a hamis mobilokkal
2025. november 4. 21:12
Többnapos ámokfutást rendezett Pomázon a sorozatbetörő
×
×
×
×