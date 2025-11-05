Elképesztő fogás az Atlanti-óceánon - videó

A haditengerészet közreműködésével végrehajtott, El Dorado fedőnevű műveletben a rendőrök lefoglalták a kábítószert, és őrizetbe vették a félmerülő hajón tartózkodó négy venezuelai férfit, akiket Lisszabonba szállítottak kihallgatásra - jelentette a LUSA portugál állami hírügynökség.

A nyomozást a lisszaboni székhelyű, kábítószerrel foglalkozó tengeri hírszerzési operatív központ (MAOC-N) információira alapozva, az Egyesült Államok, valamint az Egyesült Királyság kábítószer-ellenes hatóságaival együttműködésben hajtották végre.

Numa ação concertada entre a #PJ e a @MarinhaPT decorreu uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, que permitiu intercetar um semi-submersível, de uma organização criminosa transnacional, que levava mais de 1,7 toneladas de cocaína, com destino à Península Ibérica.? pic.twitter.com/Cm9zQWZyz5 — Polícia Judiciária (@PJudiciaria) November 4, 2025

A lisszaboni bűnügyi nyomozó hivatal szerint ez idén a második, dél-amerikai drogkartellek elleni művelet: márciusban az Azori-szigetek közelében egy hasonló, csaknem hét tonna kokaint szállító hajót állítottak meg portugál és spanyol nyomozók.

A hatóságok szerint a dél-amerikai csempészek egyre gyakrabban használnak részben víz alá merülni képes, saját építésű "narkó-tengeralattjárókat", amelyek a víz felszíne alatt haladva nehezen észlelhetők, ám a valódi tengeralattjárókkal ellentétben nem képesek teljesen elmerülni.