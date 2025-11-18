ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 18. kedd
USS Gerald Ford, az amerikai haditengerészet legújabb hordozó-osztályának első hajója.
Nyitókép: Wikipédia

Donald Trumpnak az olajon kívül orosz céljai is lehetnének Venezuelával

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A világ legnagyobb repülőgép-hordozóját és más hajókat küldött Trump elnök Venezuela közelébe – papíron a drogkarellek megfékezésére. Viszont, ha rezsimváltás a célja, akkor az ország olajkincse bedöntheti a világpiaci árakat és akár Putyin orosz elnök rendszerét.

Hiába mondja több regionális elemző, hogy Venezuela drogcsempészete nem az a kábítószer-kereskedelem, ami miatt igazán fájhatnak a fejek Washingtonban. Donald Trump elnök a „narkoterrorizmus” elleni harc részekén a régióba vezényelte az atommeghajtású Gerard Ford repülőgép-hordozót és csapásmérő csoportját.

Becslések szerint Venezuela csak a térségből az Egyesült Államokba jutó drogok tizedéért felelős, az igazán nagy játékos a szomszédos Columbia és Mexikó. Trump számára viszont jó indok a csempészet elleni harc, hogy leszámoljon Washington régi ellenségével, az autokrata Nicolas Maduro venezuelai elnökkel.

Csakhogy, ha a rezsimváltást választja, akkor beindulhat egy folyamat, ami extra kőolajjal árasztja el a világpiacot, durván lenyomva az árakat. Ez tönkre tehetné Oroszország gazdaságát (amit Nyugaton nem bánnának), de talán Szaúd-Arábiáét is (amit viszont igen).

Venezuela ugyanis azért érdekes ország, mert a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkezik, viszont abból alig csurran ki valami a globális piacra. Mivel a Kongresszus korlátozta a mozgásterét, Trump nem tud teljes körű inváziót indítani, ami amúgy is furcsa lenne, közelmúltbeli kijelentése nyomán, hogy 7-nél több háborút állított le.

Viszont légicsapásokat indíthat úgy, hogy megtámogatja a helyi ellenzéket – amelynek illusztris alakja, Maria Corina Machado nyerte az idei béke Nobel-díjat (amit az amerikai elnök magának akart). A bújkáló Machado jelezte, hogy támogatná Trumpot, ha az el akarná távolítani a diktátornak kikiáltott (mellesleg a putyini Oroszországgal szövetséges) Nicolas Madurót.

Az ő megbuktatása azzal járna, hogy fokozatosan nagyobb tételben jelenne meg a világpiacon a venezuelai olaj. A közel 300 milliárd hordós kincsből eddig évente 4 milliárd dollárnyit exportált az ország, miközben a kisebb lelőhelyekkel rendelkező Szaúd-Arábia és Oroszország évi 180 és 120 milliárdnyit adott el más országokba. A felpörgő venezuelai export még inkább letörné a most hordónkénti 60 dolláros olajárat, különösen, ha az ország nem lép be az OPEC exportőr-szervezetbe, amit Trump is el akar kerülni – írja elemzésében a Telegraph című brit lap.

Ha pedig az ár 50 dollár alá, vagy akár 30 dollárra esne, az tönkrevágná az orosz gazdaságot – mivel Venezuelától legálisan és olcsóbban lehetne vásárolni. Bajba kerülne a növekvő költségvetési hiánnyal szembesülő Szaúd-Arábia is. Kevésbé lennének vonzók a zöld politikák is, mert sok minden olcsóbbá válna és a felpörgő világgazdaság a növekedés mámorában nem az önsanyargató klímavédelemre figyelne. Most az a kérdés, hogy dönt a Trump-kormányzat: mi a jó üzlet neki és talán a világnak?

Donald Trumpnak az olajon kívül orosz céljai is lehetnének Venezuelával

donald trump

venezuela

anyahajó

