Donald Trumpnak az olajon kívül orosz céljai is lehetnének Venezuelával

Hiába mondja több regionális elemző, hogy Venezuela drogcsempészete nem az a kábítószer-kereskedelem, ami miatt igazán fájhatnak a fejek Washingtonban. Donald Trump elnök a „narkoterrorizmus” elleni harc részekén a régióba vezényelte az atommeghajtású Gerard Ford repülőgép-hordozót és csapásmérő csoportját.

Becslések szerint Venezuela csak a térségből az Egyesült Államokba jutó drogok tizedéért felelős, az igazán nagy játékos a szomszédos Columbia és Mexikó. Trump számára viszont jó indok a csempészet elleni harc, hogy leszámoljon Washington régi ellenségével, az autokrata Nicolas Maduro venezuelai elnökkel.

Great visual representation from our @NewsNation research team to show the US forces assembled near Venezuela in the last three months. Not shown: the 161 tomahawks that arrived alongside the USS Gerald Ford.



The CSIS notes this is more than sufficient firepower to conduct air… pic.twitter.com/MmykQ5hLqZ — Alex Caprariello (@alcaprari23) November 17, 2025

Csakhogy, ha a rezsimváltást választja, akkor beindulhat egy folyamat, ami extra kőolajjal árasztja el a világpiacot, durván lenyomva az árakat. Ez tönkre tehetné Oroszország gazdaságát (amit Nyugaton nem bánnának), de talán Szaúd-Arábiáét is (amit viszont igen).

Venezuela ugyanis azért érdekes ország, mert a világ legnagyobb olajtartalékával rendelkezik, viszont abból alig csurran ki valami a globális piacra. Mivel a Kongresszus korlátozta a mozgásterét, Trump nem tud teljes körű inváziót indítani, ami amúgy is furcsa lenne, közelmúltbeli kijelentése nyomán, hogy 7-nél több háborút állított le.

???| ÚLTIMA HORA: El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande y poderoso del mundo, YA ESTA EN EL MAR CARIBE según Reuters. La Operación Lanza del Sur dará fin al Cartel de los Soles en Venezuela ??. ¿APOYAS EL DERROCAMIENTO TOTAL DEL RÉGIMEN GENOCIDA DE MADURO? pic.twitter.com/4HKVwfP5MD — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 16, 2025

Viszont légicsapásokat indíthat úgy, hogy megtámogatja a helyi ellenzéket – amelynek illusztris alakja, Maria Corina Machado nyerte az idei béke Nobel-díjat (amit az amerikai elnök magának akart). A bújkáló Machado jelezte, hogy támogatná Trumpot, ha az el akarná távolítani a diktátornak kikiáltott (mellesleg a putyini Oroszországgal szövetséges) Nicolas Madurót.

Az ő megbuktatása azzal járna, hogy fokozatosan nagyobb tételben jelenne meg a világpiacon a venezuelai olaj. A közel 300 milliárd hordós kincsből eddig évente 4 milliárd dollárnyit exportált az ország, miközben a kisebb lelőhelyekkel rendelkező Szaúd-Arábia és Oroszország évi 180 és 120 milliárdnyit adott el más országokba. A felpörgő venezuelai export még inkább letörné a most hordónkénti 60 dolláros olajárat, különösen, ha az ország nem lép be az OPEC exportőr-szervezetbe, amit Trump is el akar kerülni – írja elemzésében a Telegraph című brit lap.

Venezuela's President Nicolás Maduro breaks into singing John Lennon's 'Imagine' as he talks about US tensions. pic.twitter.com/R270tpM5AF — The Associated Press (@AP) November 16, 2025

Ha pedig az ár 50 dollár alá, vagy akár 30 dollárra esne, az tönkrevágná az orosz gazdaságot – mivel Venezuelától legálisan és olcsóbban lehetne vásárolni. Bajba kerülne a növekvő költségvetési hiánnyal szembesülő Szaúd-Arábia is. Kevésbé lennének vonzók a zöld politikák is, mert sok minden olcsóbbá válna és a felpörgő világgazdaság a növekedés mámorában nem az önsanyargató klímavédelemre figyelne. Most az a kérdés, hogy dönt a Trump-kormányzat: mi a jó üzlet neki és talán a világnak?