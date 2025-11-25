ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 25. kedd
Egy cirmos macska a növények, bokrok között.
Nyitókép: Unsplash

Gyilkos hadjárat indul a macskák ellen

Infostart

Az óceániai ország teljesen megszabadulna az annak idején behurcolt, majd elvadult házi macskák tömegeitől, amik súlyosan veszélyeztetik az őshonos élővilágot.

Tama Potaka új-zélandi környezetvédelmi miniszter bejelentette: az ország 2050-re teljesen kiirtaná a vad házi macskákat, hogy megvédjék az ország őshonos állatvilágát – írja a The Guardian híradása nyomán a divany.hu.

A macskák most először kerülnek fel a Predator-Free 2050 listára, amelyen eddig menyétek, nyestek, görények, patkányok és oposszumok szerepeltek.

Bizonyos területeken eddig is befogták és kilőtték az elvadult macskákat, az új besorolás azonban országos érvényű, és lehetővé tesz gyérítési programokat, kutatásokat. A tervezet részleteit várhatóan 2026 márciusában hirdetik ki.

Az intézkedés nem a városi, gazda nélkül maradt, kóbor macskákra vonatkozik, hanem azokra, amik sosem érintkeztek emberrel, és a többi állathoz hasonlóan önállóan élnek, vadásznak, szaporodnak a szabad természetben.

Új-Zélandon több mint 2,5 millió macska él a vadonban, ahol farokkal együtt akár egy méter hosszúra is megnőhetnek, súlyuk pedig elérheti a 7 kilogrammot. Súlyos károkat okoznak az őshonos állatvilágban, kipusztulással fenyegetve madár-, hüllő- és rovarfajokat.

A macskák rendszerszintű gyérítése jó ideje vitás kérdés Új-Zélandon, korábban még gyerekeknek is hirdettek kilövési versenyt, ám a hatalmas felháborodás miatt ezt leállították. A természetvédelmi hivatal szerint mostanra változott az emberek hozzáállása, és a lakosság 90 százaléka már támogatja az elvadult macskák kordában tartását.

