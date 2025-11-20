ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök
Kék sziréna a sötétben
Nyitókép: Pixabay

Összeütközött egy gyorsvonat és egy személyvonat csütörtök reggel Csehországban

Infostart / MTI

Több mint 40 sérültje van egy vonatbalesetnek Dél-Csehországban.

Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze csütörtökön reggel Dél-Csehországban, a balesetben több mint negyven személy megsérült - közölte Petra Kafková, a dél-csehországi mentőszolgálat szóvivője.

Legalább öt embert súlyos állapotban a Ceské Budejovice-i kórházba szállítottak, a többieket pedig a helyszínen látták el a kiérkezett mentők.

A Plzen-Ceské Budejovice között közlekedő gyorsvonat reggel hat óra után Zliví és Dívcice között egy regionális szerelvénnyel ütközött össze eddig ismeretlen okokból - mondta el Martin Kavka, a Cseh Vasutak szóvivője.

A Plzen-Ceské Budcejovice vonalon a baleset következtében leállt a forgalom, a vonatok kerülő utakon közlekednek.

csehország

vonatbaleset

ütközés

Pokrovszk elfoglalása azt erősítheti Putyinban, hogy ha lassan is, de haladnak, így fölösleges belemenni tárgyalásokba. Az orosz gazdaság nehezen bírja, de az orosz logika szerint ha „akár egy nappal is tovább bírják, mint Ukrajna, akkor mindent megkaphatnak" katonai úton, tárgyalások nélkül is. Eközben Ukrajna támogatottsága csökken nyugaton, mert nem látszik a háború vége, és az európai gazdaság sem áll jól, így nehéz az emberekkel elfogadtatni, hogy öntik a pénzt egy országba, amely ráadásul korrupt is, és nem lehet tudni, hogy meddig kell még – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Múlt héten 78 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, a két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a szokott módon a 7 százalékos kamatozású FixMÁP és a 6,5 százalékos kamattal induló MÁP Plusz érte el – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Süle-Szigeti Bulcsú
