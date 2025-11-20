ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.23
usd:
331.57
bux:
107816.17
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Egyre többet tudni a cseh vasúti horrorról

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Súlyos vonatbaleset történt csütörtök reggel a Dél-Csehországi régióban, a Zliv és Dívčice közötti vasúti szakaszon. Egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze kevéssel fél hét után. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálat egységei. Halálos áldozata nem volt a szerencsétlenségnek. A české budějovicei kórház eddig 5 súlyos sérültet fogadott, összesen hatvannál is több a sérültek száma.

A baleset közvetlenül a zlivi vasútállomás után történt, Plzeň irányába. Az R658-as jelzésű gyorsvonat és a Dívčicéből České Budějovicébe tartó személyvonat ütközött össze. A mentőszolgálat 6 óra 19 perckor kapta a riasztást. A helyszínre nyolc mentőegységet és a légimentőket is kivezényelték. A tűzoltók közel ötven emberrel vettek részt a mentésben, pszichológust is küldtek a helyszínre.

A sérültek elsődleges ellátása már befejeződött. A sebesülteket több kórházban ápolják: České Budějovicében, valamint Písek, Strakonice és Prachatice intézményeiben. A könnyebben sérültek és az épségben maradt utasok számára evakuációs buszokat biztosítottak, amelyek a české budějovicei tűzoltóállomásra szállították őket. Itt intervenciós csapat fogadta az érkezőket, meleg itallal és orvosi vizsgálattal.

A helyszínen a rendőrség és a vasúti felügyelet szakemberei vizsgálják a baleset körülményeit. A mozdonyvezetők alkoholtesztje negatív lett.

A nyomozás szerint elképzelhető, hogy a gyorsvonat áthaladt a piros jelzésen, de ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

A vasúti felügyelet vezetője jelezte: a baleset helyszínén nincs ETCS biztonsági rendszer kiépítve.

A vizsgálatot három vasúti felügyelő és a rendőrség bűnügyi technikusai végzik, közveszély okozásának gyanújával indult eljárás. A helyszínen a dél-csehországi régió vezetője, Martin Kuba is megjelent, és méltatta a mentőegységek összehangolt, gyors munkáját.

A České Budějovice–Plzeň vasútvonalon a forgalom teljesen leállt. A vasút pótlóbuszokat indított a Budějovice és Dívčice közötti szakaszon. A buszok számát folyamatosan növelik, a két állomáson pedig koordinátorok segítik az utasokat. Eddig három gyorsvonatot töröltek. A szakemberek szerint a forgalomkorlátozás az esti órákig is eltarthat. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat folyamatban van.

(Nyitóképünk illusztráció)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Egyre többet tudni a cseh vasúti horrorról

csehország

vasút

vonatbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Pokrovszk orosz elfoglalása csökkenti a béketárgyalások esélyét

Bendarzsevszkij Anton: Pokrovszk orosz elfoglalása csökkenti a béketárgyalások esélyét

Pokrovszk elfoglalása azt erősítheti Putyinban, hogy ha lassan is, de haladnak, így fölösleges belemenni tárgyalásokba. Az orosz gazdaság nehezen bírja, de az orosz logika szerint ha „akár egy nappal is tovább bírják, mint Ukrajna, akkor mindent megkaphatnak” katonai úton, tárgyalások nélkül is. Eközben Ukrajna támogatottsága csökken nyugaton, mert nem látszik a háború vége, és az európai gazdaság sem áll jól, így nehéz az emberekkel elfogadtatni, hogy öntik a pénzt egy országba, amely ráadásul korrupt is, és nem lehet tudni, hogy meddig kell még – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump új béketerve sokkolta Ukrajnát

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Utcai okosbútorokat gyártó cégbe szállt be a Hiventures

Utcai okosbútorokat gyártó cégbe szállt be a Hiventures

Hatszázmillió forintos tőkebefektetést nyújt a Hiventures az utcai okosbútorokat gyártó és fejlesztő Kuube Hungary Kft-nek – jelentették be a Hiventures által rendezett mai háttérbeszélgetésen. A Foxconn-nal tavaly gyártási megállapodást kötő startup reményei szerint a Hiventures befektetése hozzájárulhat ahhoz, hogy akár évi 15 ezer darabra nő majd a cég gyártása, amely a Foxconn hazai leánycégének komáromi üzemében zajlik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Undorító, amit ebben a húsüzemben talált a Nébih: azonnal intézkedtek, súlyos bírság lehet belőle

Undorító, amit ebben a húsüzemben talált a Nébih: azonnal intézkedtek, súlyos bírság lehet belőle

A higiénikus kézmosás feltételei az üzemben egyetlen helyen sem voltak biztosítottak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military officials in Ukraine amid reports of draft Russia peace plan

US military officials in Ukraine amid reports of draft Russia peace plan

It comes after reports the US and Russia have prepared a 28-point peace plan, allegedly with major concessions for Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 07:55
Pert fontolgat a kormány az EU ellen az orosz gázvásárlás tilalma miatt Szlovákiában
2025. november 20. 07:28
Donald Trump új béketerve sokkolta Ukrajnát
×
×
×
×