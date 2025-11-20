Egyre többet tudni a cseh vasúti horrorról

A baleset közvetlenül a zlivi vasútállomás után történt, Plzeň irányába. Az R658-as jelzésű gyorsvonat és a Dívčicéből České Budějovicébe tartó személyvonat ütközött össze. A mentőszolgálat 6 óra 19 perckor kapta a riasztást. A helyszínre nyolc mentőegységet és a légimentőket is kivezényelték. A tűzoltók közel ötven emberrel vettek részt a mentésben, pszichológust is küldtek a helyszínre.

A sérültek elsődleges ellátása már befejeződött. A sebesülteket több kórházban ápolják: České Budějovicében, valamint Písek, Strakonice és Prachatice intézményeiben. A könnyebben sérültek és az épségben maradt utasok számára evakuációs buszokat biztosítottak, amelyek a české budějovicei tűzoltóállomásra szállították őket. Itt intervenciós csapat fogadta az érkezőket, meleg itallal és orvosi vizsgálattal.

A helyszínen a rendőrség és a vasúti felügyelet szakemberei vizsgálják a baleset körülményeit. A mozdonyvezetők alkoholtesztje negatív lett.

A nyomozás szerint elképzelhető, hogy a gyorsvonat áthaladt a piros jelzésen, de ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

A vasúti felügyelet vezetője jelezte: a baleset helyszínén nincs ETCS biztonsági rendszer kiépítve.

A vizsgálatot három vasúti felügyelő és a rendőrség bűnügyi technikusai végzik, közveszély okozásának gyanújával indult eljárás. A helyszínen a dél-csehországi régió vezetője, Martin Kuba is megjelent, és méltatta a mentőegységek összehangolt, gyors munkáját.

A České Budějovice–Plzeň vasútvonalon a forgalom teljesen leállt. A vasút pótlóbuszokat indított a Budějovice és Dívčice közötti szakaszon. A buszok számát folyamatosan növelik, a két állomáson pedig koordinátorok segítik az utasokat. Eddig három gyorsvonatot töröltek. A szakemberek szerint a forgalomkorlátozás az esti órákig is eltarthat. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálat folyamatban van.

(Nyitóképünk illusztráció)