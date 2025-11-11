Tombol a madárinfluenza Spanyolországban

A mezőgazdasági minisztérium rendelkezése a fertőzésveszély szempontjából kiemelt kockázatú területeket érinti, amelyek főként a vadon élő madarak főbb vándorlási folyosói és a tengerpart mentén koncentrálódnak, leginkább Andalúziában, Valenciában és Katalóniában.

A kijelölt településeken a baromfiállományt el kell különíteni zárt térben, ahol ez nem lehetséges ott madárháló használata az előírás, hogy megakadályozzák a vadon élő madarak bejutását.

Az itatáshoz tilos olyan vízforrás használata, amelyhez vadmadarak is hozzáférhetnek, kivéve, ha az speciális vírusölő eljárással kezelt.

A szaktárca emellett megtiltotta a baromfifélék jelenlétét az állatgyűjtő állomásokon, valamint az állatkiállításokon és bemutatókon is, hacsak az illetékes hatóság arra nem ad külön engedélyt előzetes kockázatelemzés alapján. Javasolja továbbá az ország egészén a baromfitelepek biológiai biztonságának, vagyis a higiéniás intézkedések megerősítését, a megfigyelés fokozását és a feltételezett betegségek mielőbbi bejelentését.

Spanyolországban július óta 14 aktív fertőzési fókuszt észleltek, és az elmúlt hónapokban mintegy 2 millió háziszárnyast öltek le a védekezés jegyében.

El aumento del riesgo de gripe aviar en España obliga a prohibir la cría de aves de corral al aire libre a partir del lunes



A spanyol fogyasztóvédelmi szövetség (ASESCON) hétfőn közleményben kérte a csirkehús és a tojás általános forgalmi adójának csökkentését az áremelkedések ellensúlyozása érdekében.