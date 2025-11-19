Embert fertőzött meg a madárinfluenza

A fertőzött egy idős férfi, aki Washington államban, Grays Harbor megyében él. Influenzaszerű tünetekkel került kórházba november elején, ahol a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták a H5N5 altípus jelenlétét.

Az állami egészségügyi hatóságok közlése szerint a férfi baromfitartással foglalkozott, és állatai vadmadarakkal is érintkezhettek, innen eredhet a fertőzés.

A beteg állapota stabil, továbbra is kórházi megfigyelés alatt tartják. A hatóságok kontaktkutatást indítottak, de emberről emberre terjedésre utaló jel nincs - írja az Agroinform, a Gefluegelnews alapján.

A H5N5 a madárinfluenza vírusának egy altípusa, amely korábban kizárólag vadmadarakban és házi szárnyasokban fordult elő. Bár rokona a világszerte ismert H5N1-nek, ez az altípus eddig nem okozott emberi megbetegedést. A virológusok szerint a vírus genetikai szerkezete hasonló az észak-amerikai és észak-európai állományokban az elmúlt hónapokban azonosított H5N5-törzsekhez.

A német Friedrich Loeffler Intézet és az amerikai járványügyi központ (CDC) egyaránt azt közölte, hogy nem látnak okot pánikra. A mostani eset inkább figyelmeztető jel, semmint járványügyi vészhelyzet. A lakosság számára a fertőzés kockázata továbbra is alacsony.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a madárinfluenza vírusai gyorsan mutálódhatnak, ezért a mostani esetet szoros nemzetközi megfigyelés alatt tartják.