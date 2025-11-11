Feladja az orosz menedzsment a szerb olajcég irányítását – zöld út Amerikának

Dubravka Djedovic Handanovic az Instagramon azt írta, Szerbia hivatalosan is támogatta ezt a kérést. "Az OFAC máris reagált néhány hozzászólással, és reméljük, hogy már a hét folyamán közölni fogja az álláspontját. Egyre kevesebb idő van, és megoldást kell találni, de az állampolgárok ezt nem szenvedhetik meg, és nem maradhatnak üzemanyag nélkül. Ez nem fog és nem szabad, hogy megtörténjen" - közölte az energiaügyi miniszter.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de a vállalat ezidáig nem teljesítette az elvárást.

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re.