ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.19
usd:
308.26
bux:
132426.66
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Intenzív eső hullik egy tálra, amely almát és szőlőt tartalmaz.
Nyitókép: Pixabay

Durva lesz az időjárás a hétvégén

Infostart / MTI

Több hullámban érkezik eső, zápor, zivatar a hétvégén, kiadós csapadékra van esély. A hőmérséklet pénteken még 20 Celsius-fok körül alakul, majd a hidegfront nyomán a tartósan csapadékos, szeles Dunántúlon szombaton és vasárnap már 15 fok alatt, a Tiszántúlon 20 fok körül várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés mellett több-kevesebb napsütésre lehet számítani, majd délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet.

Több helyen, akár több hullámban – legkisebb eséllyel az északkeleti csücsökben és a délkeleti tájakon – várható zápor, zivatar. A délies szelet olykor élénk, néhol erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten lesz a melegebb.

Szombaton jobbára borult lesz az ég, de a nap első felében a Tiszántúlon még szakadozottabb lesz a felhőzet. Sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell. Kiadós csapadékra is van esély.

A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon. Hajnalban általában 7 és 12 fok között, délután általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, de a Tiszántúlon 21 és 23 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap jórészt borult idő valószínű, de északkeleten, keleten némileg szakadozottabb lehet a felhőzet, illetve délutántól a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon már csökkenhet a felhőzet.

Sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. Kiadós csapadékra is van esély. A déli óráktól nyugat felől szűnni kezd a csapadék.

Az északnyugati, északi szél elsősorban a Dunántúlon megerősödik, sőt viharossá fokozódik. Hajnalban 7 és 13, délután általában 13 és 20 fok közötti hőmérséklet valószínű, de a tartósan csapadékos Dunántúlon néhol 11-12, míg északkeleten, keleten 21-22 fok is lehet.

Kezdőlap    Belföld    Durva lesz az időjárás a hétvégén

időjárás

előrejelzés

hétvége

csapadék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Döntött a kormány a benzinügyekről, a stratégiai tartalékból szabadítottak fel üzemanyagot

Magyar Péter: az új kormány nem fizeti ki a HM 1300 milliárd forintos szerződését

Újabb ismert nevet igazolt államtitkárnak Gajdos László

Az új miniszter átállíttatja a liftet, és visszaviteti a festményeket a Szépművészeti Múzeumba

Örülhetnek a katonák Ruszin-Szendi Romulusz első rendelkezésének

A pénzügyminiszter vétózhatja a 250 millió fölötti kötelezettségvállalásokat

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány, a részletek már a Magyar Közlönyben

Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erős alapfolyamatok az OTP-nél

Erős alapfolyamatok az OTP-nél

Az OTP Bank első negyedéves számai alapján továbbra is erősek az alapfolyamatok a bankcsoportnál, a jelentett profitot ugyanakkor jelentősen torzították az év elején egy összegben elszámolt magyarországi különadók és egyéb speciális terhek. Miközben a hitelállomány dinamikusan nőtt és a kamatmarzs is javult, a profitabilitásban egyre nagyobb szerepet játszanak a külföldi leánybankok, különösen az orosz, bolgár és üzbég működés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást

Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást

Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 15. 05:40
Pénteki meglepetésre készül a Karmelitából Magyar Péter
2026. május 15. 05:20
Háborús hangok zavarták meg a nyugalmat a Balatonnál
×
×