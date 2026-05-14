2026. május 14. csütörtök Bonifác
Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke beszél sajtótájékoztatón az Operaház Székely Bertalan termében 2022. szeptember 27-én. A tájékoztatón bejelentették, hogy ettől az évtől a Magyar Állami Operaház ad otthont az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálának, amelyet a következő három évben is az M4 Sport közvetít majd élőben.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Szöllősi György és a teljes elnökség ellen

Infostart / MTI

A Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) több mint ötven tagja bizalmatlansági indítványban kezdeményezte az összes elnökségi tag felmentését a tisztségéből, az aláírók felszólították Szöllősi György elnököt, hogy mihamarabb, de legkésőbb a szervezet alapszabályában foglalt hatvan napon belül hívja össze a rendkívüli közgyűlést.

„Az elmúlt években súlyosan sérült a sportújságíró szakma integritása, romlott a sportújságírás megítélése, miközben valódi érdekvédelmet az MSÚSZ nem tanúsított. Elutasítjuk a választási kampány alatt tanúsított politikailag elkötelezett, a szervezet alapszabályába foglalt függetlenségét sértő tevékenységet” – olvasható közleményben, amely szerint „az elmúlt években tapasztalt politikai nyomástól való félelem” az április 12-i választás után is áthatja a sportmédiát.

Az indoklás szerint sérti az alapszabályt és összeegyeztethetetlen a benne foglalt célokkal, feladatokkal, hogy a tagok az MSÚSZ központi e-mail-címéről április 10-én politikai tartalmú levelet kaptak Orbán Viktor hivatalából azóta távozott miniszterelnöktől, illetve politikai állásfoglalás volt a „Petíció a sport jövőjéért” aláírása is a szervezet, ezzel tagjai nevében.

Az aláírók kifogásolták még az MSÚSZ működésének transzparenciáját, illetve hogy a szövetség nem kezelte a sportszervezetek, sportolói menedzsmentek és az újságírók közti nézeteltéréseket, így előfordult, hogy teljes szerkesztőségeket tiltottak ki rendezvényekről, bizonyos klubok összes eseményéről, ami az újságírók, a sportolók és a szurkolók érdekeivel egyaránt ellentétes volt.

A Nemzeti Sport főszerkesztői posztját 2016 óta betöltő Szöllősi Györgyöt 2015-ben választották az MSÚSZ elnökének.

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Május 13-ától hivatalosan is átvette az ország vezetését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, amely első, éjjelbe nyúló ülését az aszályra hivatkozva is Ópusztaszeren tartotta. Csütörtök délután megkezdődött az átadás-átvétel utolsó fázisa is. A volt kormány irányítói átadták posztjukat az újonnan megalakult Tisza-vezetésnek. Ruszin-Szendi Romulusz 10 új szabadnapot jelentett be az állománynak, és más nagy bejelentéseket is tett a minisztériumi munka kezdetéről.

Na, vajon elvitte valaki a 342 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?

Keir Starmer will not seek to block the Greater Manchester mayor from becoming the Labour candidate in Makerfield, the BBC understands.

