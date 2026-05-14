Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Szöllősi György és a teljes elnökség ellen

„Az elmúlt években súlyosan sérült a sportújságíró szakma integritása, romlott a sportújságírás megítélése, miközben valódi érdekvédelmet az MSÚSZ nem tanúsított. Elutasítjuk a választási kampány alatt tanúsított politikailag elkötelezett, a szervezet alapszabályába foglalt függetlenségét sértő tevékenységet” – olvasható közleményben, amely szerint „az elmúlt években tapasztalt politikai nyomástól való félelem” az április 12-i választás után is áthatja a sportmédiát.

Az indoklás szerint sérti az alapszabályt és összeegyeztethetetlen a benne foglalt célokkal, feladatokkal, hogy a tagok az MSÚSZ központi e-mail-címéről április 10-én politikai tartalmú levelet kaptak Orbán Viktor hivatalából azóta távozott miniszterelnöktől, illetve politikai állásfoglalás volt a „Petíció a sport jövőjéért” aláírása is a szervezet, ezzel tagjai nevében.

Az aláírók kifogásolták még az MSÚSZ működésének transzparenciáját, illetve hogy a szövetség nem kezelte a sportszervezetek, sportolói menedzsmentek és az újságírók közti nézeteltéréseket, így előfordult, hogy teljes szerkesztőségeket tiltottak ki rendezvényekről, bizonyos klubok összes eseményéről, ami az újságírók, a sportolók és a szurkolók érdekeivel egyaránt ellentétes volt.

A Nemzeti Sport főszerkesztői posztját 2016 óta betöltő Szöllősi Györgyöt 2015-ben választották az MSÚSZ elnökének.