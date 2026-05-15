Csodás hírt kaptak a balatonfürediek és a szomjas bicajosok

Ugyanakkor hátra van még a kút talajfelszín feletti, nyomógombos egységének gépészeti rendbetétele, működésbe helyezése és az innen vett minta ellenőrzése is.

Továbbá a ivócsarnokhoz tartozó információs tábla is visszakerül majd a helyére.

Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyúvize.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a kútházat évek óta lezárva tartották, mivel a talaj és ezáltal a víz bakteriológiai szennyezettsége miatt a forrásvíz emberi fogyasztásra nem volt alkalmas.

Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyúvize.

Balatonfüreden több közkútnak minősülő forrásvíz (savanyúvíz) lelőhely található, ezek mindegyike iható, de a szakemberek a bennük található ásványi anyagok összetétele és mértéke miatt felhívják a figyelmet az óvatos és mértékletes fogyasztásra.

A vizek minőségét a székesfehérvári központú Közép-dunántúli Vízügyi Igagatóság munkatársai is rendszeresen, szúrópróbaszerűen ellenőrzik.