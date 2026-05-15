Ismét iható a balatonfüredi Kossuth-Lajos forrás savanyúvize.
Csodás hírt kaptak a balatonfürediek és a szomjas bicajosok

Ismét iható a balatonfüredi Kossuth Lajos-forrás savanyúvize – tudta meg az Infostart. Az ivócsarnok bejáratait megszabadították a „Nem ivóvíz!” feliratú tábláktól, s a gravitációs kifolyó már mindenki számára hozzáférhetővé vált. A lépést a volt ÁNTSZ veszprémi akkreditált laboratóriuma által a város megbízásából végzett legfrissebb mérések eredményei tették lehetővé.

Ugyanakkor hátra van még a kút talajfelszín feletti, nyomógombos egységének gépészeti rendbetétele, működésbe helyezése és az innen vett minta ellenőrzése is.

Továbbá a ivócsarnokhoz tartozó információs tábla is visszakerül majd a helyére.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a kútházat évek óta lezárva tartották, mivel a talaj és ezáltal a víz bakteriológiai szennyezettsége miatt a forrásvíz emberi fogyasztásra nem volt alkalmas.

Balatonfüreden több közkútnak minősülő forrásvíz (savanyúvíz) lelőhely található, ezek mindegyike iható, de a szakemberek a bennük található ásványi anyagok összetétele és mértéke miatt felhívják a figyelmet az óvatos és mértékletes fogyasztásra.

A vizek minőségét a székesfehérvári központú Közép-dunántúli Vízügyi Igagatóság munkatársai is rendszeresen, szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen

Május 13-ától hivatalosan is átvette az ország vezetését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, amely első, éjjelbe nyúló ülését az aszályra hivatkozva is Ópusztaszeren tartotta. Csütörtök délután megkezdődött az átadás-átvétel utolsó fázisa is. A volt kormány irányítói átadták posztjukat az újonnan megalakult Tisza-vezetésnek. Ruszin-Szendi Romulusz 10 új szabadnapot jelentett be az állománynak, és más nagy bejelentéseket is tett a minisztériumi munka kezdetéről.

Mennyi az osztalék adó mértéke 2026-ban? Így változhat az osztalék adózása - Ennyi lesz idén a Richter, Telekom, OTP és MOL osztalék

Kell adózni az osztalék után? Mi határozza meg, mennyi osztalék jár? Mennyi osztalékot fizetnek a legnagyobb hazai cégek? Minden, amit a 2026-os osztalékfizetésekről tudni lehet.

Trump says China will withhold military equipment from Iran

The US president spoke in a Fox News interview at the end of his first full day of meetings with Chinese leader Xi Jinping

