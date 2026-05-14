2026. május 14. csütörtök Bonifác
Lionel Messi, az Inter Miami játékosa az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) új idényének első, Inter Miami-Real Salt Lake mérkőzésén a floridai Fort Lauderdale-ben 2024. február 21-én.
Nyitókép: MTI/AP/Lynne Sladky

Lionel Messi fizetése több, mint az MLS legtöbb csapatának teljes bérkerete

Lionel Messi rekordfizetést kap a Major League Soccerben, és egyedül ő keres többet a Tottenhamtől érkezett dél-koreai csatárnál, Szon Heung-Minnél.

A Major League Soccer játékosszövetsége, a Players Association adatai szerint Lionel Messi várhatóan idén rekordot jelentő 28,3 millió dollárt keres majd a ligában, ami több, mint két klub kivételével az összes MLS-klub teljes bérfizetése.

Az Inter Miami sztárjának fizetése közel 40 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest. A legjobban kereső játékosok között van még Szon Heung-Min (LAFC), az Inter Miamiból Rodrigo De Paul és a San Diegó-i Chucky Lozano.

A várakozásoknak megfelelően a Miami kiadásai mellett eltörpül sok MLS-klubé. Az egyesület 54,6 millió dollárt költ bérekre, ami mintegy 20 millió dollárral több, mint az LAFC-é, a második legtöbbet költő gárdáé.

Messi jövedelme nem csak az MLS-ben kiugró. Szon, a Los Angeles FC sztárcsatára, a második legjobban kereső a ligában az MLSPA szerint, de idén alig több mint 11 millió dollárt fog keresni. De Paul és Lozano sem sokkal marad el tőle, az argentin 9,7 millió dollárt, a mexikói pedig valamivel több mint 9 millió dollárt keres.

További jól fizetett játékosok közé tartozik az Atlanta játékosa, Miguel Almiron (7,8 millió dollár), a New York Red Bulls játékosa, Emil Forsberg (6 millió dollár) és a Nashville játékosa, Sam Surridge (5,9 millió dollár). Az LA Galaxy játékosa, Riqui Puig 5,8 millió dollárt fog keresni, annak ellenére, hogy az egész szezont kihagyta, miután keresztszalag-műtéten esett át.

Néhány klub sokkal mértéktartóbb a költekezésben. A feltűnően takarékos Philadelphia Union mindössze 11,7 millió dolláros bérkeretet költ. A Sporting Kansas City (12,4 millió dollár) és a CF Montreal (13,4 millió dollár) hasonló nagyságrendet képvisel. Az Orlando City mindössze 13,7 millió dollárt költ, bár ez várhatóan megváltozik Antoine Griezmann nyári szerződtetésével.

Döntött a Tisza-kormány, itt a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

Nem volt, aki kinyissa az óvóhelyek ajtaját – mondja a kárpátaljai újságíró az orosz légitámadás után

Ungváron élte át az orosz dróntámadást a Kárpáti Igaz Szó újságírója. Simon Rita szerint nagy probléma, hogy a magyarlakta területen nincsenek óvóhelyek, vagy nincsenek megfelelően felszerelve, esetleg zárva vannak még légiriadó esetén is.
 

Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Román kormányválság - Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokat hirdetett az államfő

Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicusor Dan román államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.

Nemcsak a sport tarthat fiatalon: ez a kellemes időtöltés is lassíthatja az öregedést, sokan mégse tudnak róla

A művészetekkel és a kultúrával való rendszeres foglalkozás ugyanolyan mértékben lassíthatja a biológiai öregedést, mint a testmozgás.

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Keir Starmer will not seek to block the Greater Manchester mayor from becoming the Labour candidate in Makerfield, the BBC understands.

