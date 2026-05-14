Lionel Messi fizetése több, mint az MLS legtöbb csapatának teljes bérkerete

A Major League Soccer játékosszövetsége, a Players Association adatai szerint Lionel Messi várhatóan idén rekordot jelentő 28,3 millió dollárt keres majd a ligában, ami több, mint két klub kivételével az összes MLS-klub teljes bérfizetése.

Az Inter Miami sztárjának fizetése közel 40 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest. A legjobban kereső játékosok között van még Szon Heung-Min (LAFC), az Inter Miamiból Rodrigo De Paul és a San Diegó-i Chucky Lozano.

A várakozásoknak megfelelően a Miami kiadásai mellett eltörpül sok MLS-klubé. Az egyesület 54,6 millió dollárt költ bérekre, ami mintegy 20 millió dollárral több, mint az LAFC-é, a második legtöbbet költő gárdáé.

Messi jövedelme nem csak az MLS-ben kiugró. Szon, a Los Angeles FC sztárcsatára, a második legjobban kereső a ligában az MLSPA szerint, de idén alig több mint 11 millió dollárt fog keresni. De Paul és Lozano sem sokkal marad el tőle, az argentin 9,7 millió dollárt, a mexikói pedig valamivel több mint 9 millió dollárt keres.

További jól fizetett játékosok közé tartozik az Atlanta játékosa, Miguel Almiron (7,8 millió dollár), a New York Red Bulls játékosa, Emil Forsberg (6 millió dollár) és a Nashville játékosa, Sam Surridge (5,9 millió dollár). Az LA Galaxy játékosa, Riqui Puig 5,8 millió dollárt fog keresni, annak ellenére, hogy az egész szezont kihagyta, miután keresztszalag-műtéten esett át.

Néhány klub sokkal mértéktartóbb a költekezésben. A feltűnően takarékos Philadelphia Union mindössze 11,7 millió dolláros bérkeretet költ. A Sporting Kansas City (12,4 millió dollár) és a CF Montreal (13,4 millió dollár) hasonló nagyságrendet képvisel. Az Orlando City mindössze 13,7 millió dollárt költ, bár ez várhatóan megváltozik Antoine Griezmann nyári szerződtetésével.