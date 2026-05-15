ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.23
usd:
308.38
bux:
132426.66
2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iráni zászló egy focilabdával.
Nyitókép: Getty Images

Iránnak irány a vb, most már tényleg

Infostart / MTI

Irán szerda este több ezer szurkoló előtt búcsúztatta el labdarúgó-válogatottját, amely megkezdi a felkészülést a június 11-én kezdődő, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő világbajnokságra.

A teheráni Enqelab téren tartott eseményen a tömeg éljenezte a játékosokat, majd a felállított színpadon bemutatták azt a mezt, amelyet a vb-n viselnek majd a nemzeti csapat tagjai. Az iráni válogatott jövő héttől törökországi edzőtáborban edz és készül a nyári tornára.

„A játékosok a néppel vannak, a tömeg pedig az ország méltóságát, becsületét és erejét képviseli. Bármi is legyen az eredmény a világbajnokságon, Irán zászlaja legyen ott felhúzva és megvédve” – mondta Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke az állami tévének.

Mindezek ellenére Irán részvétele a vb-n azóta bizonytalan, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, amellyel együtt regionális háború is kezdődött. Az FFIRI elnökének két héttel ezelőtt megtagadták a belépést a Kanadában rendezett FIFA-kongresszusra, azzal a hivatkozással, hogy Mehdi Taj kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával (IRGC), amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek.

Az iráni vezetőség a játékosok és a csapatvezetők bejuttatásának felelősségét az Egyesült Államokba a torna szervezőjének, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnak (FIFA) a döntési körébe adta.

„A vízumokkal kapcsolatban még semmi sem érkezett. Remélhetőleg mindenképpen elintézzük ezt az ügyet a megadott időkereten belül” – jelentett ki Hedayat Mombeini, az FFIRI főtitkára a szerdai gyűlésen. Hozzátette, a FIFA korábban ígéretet tett, hogy az iráni labdarúgó-válogatott tagjai időben megkapják belépéshez szükséges engedélyeket.

„Mindig is úgy gondoltuk, hogy a sportot el kell választani a politikától, tehát a FIFA-nak kötelessége gondoskodni arról, hogy a világbajnokságon részt vevő csapatok tagja számára megkönnyítsék az akkreditációt” – zárta a főtitkár.

Az iráni válogatott az Egyesült Államokban játssza mérkőzéseit, június 15-én Új-Zéland ellen kezdi meg szereplését a G csoportban, majd hat nappal később Belgium, június 26-án pedig Egyiptom lesz az ellenfele.

Kezdőlap    Sport    Iránnak irány a vb, most már tényleg

labdarúgás

irán

fifa 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Döntött a kormány a benzinügyekről, a stratégiai tartalékból szabadítottak fel üzemanyagot

Magyar Péter: az új kormány nem fizeti ki a HM 1300 milliárd forintos szerződését

Újabb ismert nevet igazolt államtitkárnak Gajdos László

Az új miniszter átállíttatja a liftet, és visszaviteti a festményeket a Szépművészeti Múzeumba

Örülhetnek a katonák Ruszin-Szendi Romulusz első rendelkezésének

A pénzügyminiszter vétózhatja a 250 millió fölötti kötelezettségvállalásokat

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány, a részletek már a Magyar Közlönyben

Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen

Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen

Május 13-ától hivatalosan is átvette az ország vezetését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, amely első, éjjelbe nyúló ülését az aszályra hivatkozva is Ópusztaszeren tartotta. Csütörtök délután megkezdődött az átadás-átvétel utolsó fázisa is. A volt kormány irányítói átadták posztjukat az újonnan megalakult Tisza-vezetésnek. Ruszin-Szendi Romulusz 10 új szabadnapot jelentett be az állománynak, és más nagy bejelentéseket is tett a minisztériumi munka kezdetéről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyi az osztalék adó mértéke 2026-ban? Így változhat az osztalék adózása - Ennyi lesz idén a Richter, Telekom, OTP és MOL osztalék

Mennyi az osztalék adó mértéke 2026-ban? Így változhat az osztalék adózása - Ennyi lesz idén a Richter, Telekom, OTP és MOL osztalék

Kell adózni az osztalék után? Mi határozza meg, mennyi osztalék jár? Mennyi osztalékot fizetnek a legnagyobb hazai cégek? Minden, amit a 2026-os osztalékfizetésekről tudni lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says China will withhold military equipment from Iran

Trump says China will withhold military equipment from Iran

The US president spoke in a Fox News interview at the end of his first full day of meetings with Chinese leader Xi Jinping

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 20:44
Lionel Messi fizetése több, mint az MLS legtöbb csapatának teljes bérkerete
2026. május 14. 20:34
Hétgólos hátrányból is visszajött a magyar válogatott, van esély kijutni a kézilabda-vb-re
×
×