Iránnak irány a vb, most már tényleg

A teheráni Enqelab téren tartott eseményen a tömeg éljenezte a játékosokat, majd a felállított színpadon bemutatták azt a mezt, amelyet a vb-n viselnek majd a nemzeti csapat tagjai. Az iráni válogatott jövő héttől törökországi edzőtáborban edz és készül a nyári tornára.

„A játékosok a néppel vannak, a tömeg pedig az ország méltóságát, becsületét és erejét képviseli. Bármi is legyen az eredmény a világbajnokságon, Irán zászlaja legyen ott felhúzva és megvédve” – mondta Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFIRI) elnöke az állami tévének.

Mindezek ellenére Irán részvétele a vb-n azóta bizonytalan, hogy az Egyesült Államok és Izrael február végén légicsapásokat indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, amellyel együtt regionális háború is kezdődött. Az FFIRI elnökének két héttel ezelőtt megtagadták a belépést a Kanadában rendezett FIFA-kongresszusra, azzal a hivatkozással, hogy Mehdi Taj kapcsolatban áll az Iszlám Forradalmi Gárdával (IRGC), amelyet Kanadában és az Egyesült Államokban terrorszervezetnek minősítenek.

Az iráni vezetőség a játékosok és a csapatvezetők bejuttatásának felelősségét az Egyesült Államokba a torna szervezőjének, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnak (FIFA) a döntési körébe adta.

„A vízumokkal kapcsolatban még semmi sem érkezett. Remélhetőleg mindenképpen elintézzük ezt az ügyet a megadott időkereten belül” – jelentett ki Hedayat Mombeini, az FFIRI főtitkára a szerdai gyűlésen. Hozzátette, a FIFA korábban ígéretet tett, hogy az iráni labdarúgó-válogatott tagjai időben megkapják belépéshez szükséges engedélyeket.

„Mindig is úgy gondoltuk, hogy a sportot el kell választani a politikától, tehát a FIFA-nak kötelessége gondoskodni arról, hogy a világbajnokságon részt vevő csapatok tagja számára megkönnyítsék az akkreditációt” – zárta a főtitkár.

Az iráni válogatott az Egyesült Államokban játssza mérkőzéseit, június 15-én Új-Zéland ellen kezdi meg szereplését a G csoportban, majd hat nappal később Belgium, június 26-án pedig Egyiptom lesz az ellenfele.