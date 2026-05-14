Magyarországon landolt a „Láncos Kutya” repülőgépe – videó

A négymotoros, ezüstszínű veterán gép kedden érkezett Budapestre, majd szerdán délelőtt – egyórás késéssel – szállt fel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, hogy egy Balaton feletti kitérőt követően Péren érjen földet.

A típusból világszerte már csak néhány repülőképes példány létezik, így érkezését jelentős szakmai és lakossági érdeklődés övezte – számolt be a kisalfold.hu.

A közel 35 méter szárnyfesztávolságú gépet négy darab, egyenként 2500 lóerős Pratt & Whitney csillagmotor hajtja. Maximális sebessége 297 csomó (mintegy 550 km/óra).

A Douglas Aircraft Company által gyártott 703 darab DC–6B egyike ez a repülő, amely luxusfelszereltségével évtizedekkel ezelőtt a jugoszláv államfő különgépeként szolgált.

Bár a repülőtér személyzete titoktartásra hivatkozva nem adott hivatalos tájékoztatást, a helyszínen várakozó statiszták információi szerint egy nagyszabású televíziós produkció jeleneteit rögzítik a péri bázison – írja a lap.

A repülésrajongók számára a gép jellegzetes, mély és dörmögő motorhangja, valamint tükörfényesre polírozott sárkányszerkezete tette emlékezetessé a látogatást.