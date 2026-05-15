Veszélyes gyerekekre hívja fel az autósok figyelmét egy közlekedési tábla

A kihelyezett tábla a jól ismert „Vigyázz, gyermekek!” jelzések tematikáját követi, ám formabontó kivitelezésével hatékonyabban vonja magára a járművezetők tekintetét. A kezdeményezés célja, hogy a lakó-pihenő övezetekben az autósok valóban betartsák a sebességkorlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek - írja a vezess.hu, amely magát a táblát is bemutatja.

A szaklap a fotó apropóján arról is ír, hogy az egymillió lakosra jutó közlekedési halálesetek száma a 2024-es 52 főről 48-ra mérséklődött 2025-ben Magyarországon.

Bár a KRESZ hivatalosan is ismeri a „Gyermekek” és a „Lakó-pihenő övezet” táblákat, a budai hegyvidéken feltűnt magánakció érdekesen tesz kísérletet a balesetek csökkentésére.