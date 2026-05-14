2026. május 14. csütörtök Bonifác
Hanusz Egon (b) kapura dob a férfi kézilabda világbajnoki selejtezõben játszott Szerbia - Magyarország elsõ mérkõzésen a nisi Cair Sportcenterben 2026. május 14-én.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Czeglédi Zsolt

Hétgólos hátrányból is visszajött a magyar válogatott, van esély kijutni a kézilabda-vb-re

Infostart / MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén, csütörtökön Nisben.

A magyarok csak kétszer, 8-7-nél és 9-8-nál vezettek, és a második félidőben már hétgólos hátrányban is voltak.

A visszavágót vasárnap 17.30-tól rendezik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A januári világbajnokság győztese kijut a Los Angeles-i olimpiára, a 2–7. helyezettek pedig 2028 tavaszán részt vehetnek az egyik selejtezőtornán. A 2028-as Európa-bajnokság aranyérmese – ha az Eb-t a világbajnok nyeri meg, akkor az Eb-ezüstérmes – szintén részt vehet az ötkarikás játékokon, az Eb-ről pedig további két válogatott ugyancsak ott lehet a kvalifikációs tornák egyikén.

Eredmény, első mérkőzés:

Szerbia–Magyarország 31-29 (18-12)

Nis, 5000 néző, v.: Erdogan, Özdeniz (török)

lövések/gólok: 45/31, illetve 41/29

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 7/5

kiállítások: 6, illetve 4 perc

Magyarország:

Palasics - Fazekas 5, Szita 2, Ligetvári, Sipos 1, Ilic 4, Imre 7, cserék: Bóka, Bánhidi 3, Pergel 2, Ónodi-Jánoskúti, Bartucz, Krakovszki B. 1, Hanusz 4, Rosta

A magyarok keretéből Rodríguez Álvarez Pedro, Máthé Dominik, Lukács Péter és Győri Mátyás maradt ki. A hazaiaknál ott volt a keretben a Veszprém irányítója és beállója, Stefan Dodic és Dragan Pechmalbec is.

Nagyszerű hangulat előzte meg a telt házas mérkőzés kezdetét, a vendégcsapat bevonulását szórványos füttyszó, a házigazdák színre lépését és himnuszát fülsiketítő üdvrivalgás fogadta, de a körülbelül harmincfős magyar szurkolótábor hangját így sem lehetett teljesen elnyomni.

A gólszerzésben a szerbek jártak előrébb, de felváltva születtek a találatok, majd a 12. percben 7-7-nél a házigazdák spanyol szövetségi kapitánya, Raúl González Gutiérrez időt kért. Éppen ezt követően vezetett először a magyar együttes, ám Dejan Milosavljev védései még jobban feltüzelték honfitársait a pályán és a lelátón egyaránt.

Sorozatban négyszer voltak eredményesek (12-9), ekkor Chema Rodríguez szövetségi kapitány időt kért és kapust cserélt. A kiválóan védekező szerbek ellen szinte kizárólag távoli átlövéseikben reménykedhettek a magyarok, Bartucz László viszont átmenetileg "tartotta a frontot" a kapuban, hiszen ziccert és büntetőt is védett.

Chema Rodríguez még a szünet előtt kikérte második idejét is, mert a szerbek elsöprő lendülete nem tört meg és egy 5-0-s sorozattal a párharc kimenetele szempontjából veszélyesen nagy különbséget alakítottak ki.

A szünetben hat találat volt a hazaiak előnye, de a második félidőt sokkal összeszedettebb, taktikusabb játékkal, kevesebb hibával kezdte a magyar válogatott, amelynek jót tett Hanusz Egon pályára lépése. Egy 5-1-es sorozattal felzárkóztak mínusz kettőre, ekkor a házigazdák kikérték harmadik idejüket is. Ez jó döntésnek bizonyult, mert Milosavljev újabb bravúrjaira alapozva, illetve a vendégek hibáit kihasználva elhúztak 27-21-re, így a magyarok is elhasználták utolsó időkérésüket.

A vendégek védelme nagyon ritkán tudta megállítani az ellenfél akcióit, de 29-22 után jött az újabb magyar "feltámadás", a visszaálló Palasics "elkapta a fonalat" a kapuban, ennek is köszönhetően 5-0-s szériával rukkolt elő csapata, és remek hajrájával, illetve 31-29-es vereségével életben tartotta a továbbjutási esélyeit.

Palasics Kristóf öt, Bartucz László egy védéssel zárt. A túloldalon Dragan Pechmalbec nyolc, Darko Djukic hét, Uros Kojadinovic és Vanja Ilic négy-négy alkalommal talált be, Dejan Milosavljev 11 lövést hárított.

A két csapat 15. egymás elleni mérkőzésén nyolc magyar siker és két döntetlen mellett ötödször nyertek a szerbek.

Döntött a Tisza-kormány, itt a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

Nem volt, aki kinyissa az óvóhelyek ajtaját – mondja a kárpátaljai újságíró az orosz légitámadás után

Ungváron élte át az orosz dróntámadást a Kárpáti Igaz Szó újságírója. Simon Rita szerint nagy probléma, hogy a magyarlakta területen nincsenek óvóhelyek, vagy nincsenek megfelelően felszerelve, esetleg zárva vannak még légiriadó esetén is.
 

Román kormányválság - Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokat hirdetett az államfő

Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicusor Dan román államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.

Nemcsak a sport tarthat fiatalon: ez a kellemes időtöltés is lassíthatja az öregedést, sokan mégse tudnak róla

A művészetekkel és a kultúrával való rendszeres foglalkozás ugyanolyan mértékben lassíthatja a biológiai öregedést, mint a testmozgás.

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Keir Starmer will not seek to block the Greater Manchester mayor from becoming the Labour candidate in Makerfield, the BBC understands.

