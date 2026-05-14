2026. május 14. csütörtök
Budapest, 2026. május 13.Victor Vasarely Vessant címû alkotása a Vasarely 120 címû, a mûvész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó életmû-kiállítás sajtóbemutatóján a Szépmûvészeti Múzeumban 2026. május 13-án. A tárlaton több mint 140 mûalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Szenzáció a Szépművészeti Múzeumban: péntektől látogatható a Victor Vasarely-életműkiállítás

Legutóbb közel hatvan éve volt hasonló léptékű Vasarely-kiállítás a Műcsarnokban. A tárlat a művész születésének százhuszadik évfordulója alkalmából nyújt átfogó képet életéről, korszakairól, munkásságáról.

Péntektől látogatható a 120 éve született Victor Vasarely életmű-kiállítása a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség.

„A tárlat lehetőséget ad arra, hogy ne csupán a jól ismert Vasarelyt lássuk, hanem újra felfedezzük azt a rendkívül összetett, gondolkodó, kísérletező művészt, aki egész életében a látás törvényeit kutatta” – mondta Zombori Mónika, a tárlat egyik kurátora a kiállítás szerdai sajtóbemutatóján. Hangsúlyozta:

a tárlat bemutatja, hogy Vasarely művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó radikális szemléletváltás eredménye.

„Ebben az értelemben Vasarely nemcsak művész, hanem egy vizuális gondolkodásmód megalkotója, ami a művészeten túl a dizájnra, az építészetre és a mindennapi képi kultúránkra is hatással volt, és hatása a mai napig is érzékelhető” – emelte ki. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művésszé váló Vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Victor Vasarelyvé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává.

Pócs Veronika, a tárlat másik kurátora a tárlatvezetésén beszélt arról is, hogy bár Vasarely élete nagy részét Franciaországban töltötte, identitásában, képi érzékenységének mélyrétegeiben és művészi gondolkodásában mindvégig megőrizte magyarságát. Ezt nemcsak művei címadásaiban, hanem azokban a kompozíciós ritmusokban és geometrikus szerkezetekben is nyomon követhető, amelyekben a magyar folklór ornamentális elemei is visszaköszönnek.

A művész születésének 120. évfordulójához kapcsoló tárlat átfogó módon vizsgálja Victor Vasarely művészetét, hiszen munkássága meghatározó szerepet játszott a háború utáni geometrikus absztrakció, valamint az op-art kibontakozásában, és máig alakítja a vizuális kultúráról való gondolkodást.

Az idén megnyitásának szintén 120. évfordulóját ünneplő Szépművészeti Múzeum kiállításán látható műalkotások és dokumentumok a magyarországi tárlatok történetében korábban nem látott teljességgel igyekeznek megrajzolni Vasarely életművét.

Magyarországon legutóbb 1969-ben, a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vasarely alkotásaiból.

A mostani tárlat elsősorban a művész által alapított budapesti kollekcióra épít, amely a legnagyobb és legátfogóbb Vasarely-közgyűjtemény a világon, de kiemelkedő, eddig Magyarországon még nem látott művek is érkeztek az aix-en-provence-i Fondation Vasarelyből, de a pécsi Vasarely Múzeumból és magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak is gazdagítják az évfordulós tárlatot.

A kiállítás időrendben követi Vasarely pályájának fő alkotói korszakait, a korai, figurális kísérletektől a geometrikus absztrakció letisztult rendszerein át az optikai jelenségek tudatos szerkesztéséig. A látogató megismerheti, miként törekedett Vasarely arra, hogy a művészet kilépjen a hagyományos műtermi keretek közül, hogy a mindennapi környezet, az építészet és a városi tér alakítójává váljon.

A műveket tematikus-kronologikus egységekben, öt szekcióban, a Korai művek, az Út az absztrakció felé, A kinetizmus születése, az Op-art és a Művészet mindenkinek elnevezésű kiállításrészekben mutatják be.

Vasarely művészetének középpontjában a mozgás kérdése áll a látás működésén keresztül. A kinetikus művészet a mozgás különböző formáit vizsgálja, míg az op-art, amelynek Vasarely az egyik legmeghatározóbb alakja, optikai jelenségek segítségével hoz létre vibráló, elmozdulni látszó képi struktúrákat. Ezen törekvésekhez kapcsolódik Vasarely „művészet mindenkinek” programja is, amely a művészet demokratizálását tűzte ki célul, vagyis olyan képi nyelv létrehozását, amely sokszorosítható, széles körben hozzáférhető és a mindennapi környezet alakításában is szerepet kap.

A kiállítás szervesen illeszkedik abba a nemzetközi újraértékelési folyamatba, amely a frankfurti Städel Museum 2018-as, majd a párizsi Pompidou Központban 2019-ben megrendezett nagyszabású tárlataival vette kezdetét, és amely Vasarely életművét új összefüggésekben, friss értelmezési horizontokon helyezi el.

Az életmű-kiállításhoz kapcsolódik a Magyar Nemzeti Galériában látható Kinetikus víziók.

Nicolas Schöffer és Victor Vasarely dialógusban című kamaratárlata, amely a Szépművészeti Múzeum kiállításán kevésbé hangsúlyos, mégis meghatározó nézőpontokra koncentrál, különös tekintettel a Vonal-korszak műveire, a városligeti Neo Kortárs Művészeti Térben szeptember közepéig látható Vasarely Don’t Go Home című tárlat pedig a hatvanas-hetvenes évek kísérletező művészetének szemszögéből vizsgálja, hogyan hatott Vasarely a magyar művészetre. A három kiállítás közös, kedvezményes árú belépővel is látogatható.

Döntött a Tisza-kormány, itt a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

Nem volt, aki kinyissa az óvóhelyek ajtaját – mondja a kárpátaljai újságíró az orosz légitámadás után

Ungváron élte át az orosz dróntámadást a Kárpáti Igaz Szó újságírója. Simon Rita szerint nagy probléma, hogy a magyarlakta területen nincsenek óvóhelyek, vagy nincsenek megfelelően felszerelve, esetleg zárva vannak még légiriadó esetén is.
 

Kormányalakítás: megkezdődött az átadás-átvétel, Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen

Május 13-ától hivatalosan is átvette az ország vezetését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, amely első, éjjelbe nyúló ülését az aszályra hivatkozva is Ópusztaszeren tartotta. Csütörtök délután megkezdődött az átadás-átvétel utolsó fázisa is. A volt kormány irányítói átadták posztjukat az újonnan megalakult Tisza-vezetésnek. Ruszin-Szendi Romulusz 10 új szabadnapot jelentett be az állománynak, és más nagy bejelentéseket is tett a minisztériumi munka kezdetéről.

Elképesztő roham indult a magyar papírokért: hiába a csökkenés, mindenki ezt akarja venni

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Keir Starmer will not seek to block the Greater Manchester mayor from becoming the Labour candidate in Makerfield, the BBC understands.

