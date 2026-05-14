Infostart.hu
2026. május 14. csütörtök Bonifác
Panellakások Budapesten.
Nyitókép: Méhes Tamás Dániel/Getty Images

Áprilisban látványosan lassult a fővárosi lakások drágulása

Szinte minden belvárosi városrészben napirendre került, hogy betiltsák az Airbnb-t.

A márciusi 2 százalékos havi drágulás áprilisra 0,8 százalékra, az éves áremelkedés üteme pedig 15,8 százalékról 14,3 százalékra mérséklődött az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Budapesten volt a legerősebb a fékezés, a havi lakásárnövekedés a márciusi 1,1 százalékról áprilisra 0,1 százalékos csökkenésbe fordult át.

Május közepén Budapesten belül

a XIII. kerületben volt a legnagyobb a használt lakások és házak kínálata, ebben a városrészben a medián négyzetméterár 1,65 millió forintos volt.

A vidéki nagyvárosok közül Pécsen a legnagyobb a választék, ott a négyzetméterár 958 ezer forintnál jár – olvasható a közleményben. Hozzáteszik, hogy Budapesten belül a legolcsóbb a XXIII. kerület.

Hamarosan az éves lakásdrágulás Budapesten 10 százalék alá kerülhet – tette hozzá Balogh László a friss adatokkal kapcsolatban.

Azt is hozzáfűzte, hogy az ország lakáspiaca lényegében kettészakadt, Budapesten az Otthon Start program négyzetméterár-korlátja 2025 októberében megfogta az áremelkedést. A fővároson kívül viszont jóval nagyobb tempóban emelkednek a lakásárak.

Áprilisban továbbra is Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés, ott 18 százalékkal haladták meg a lakásárak az egy évvel korábbit. A Közép-Dunántúlon 15,5 százalékos, az Észak-Alföldön 15,2 százalékos, a Dél-Alföldön 15,3 százalékos drágulást mutatott az index. Budapesten volt az egyik legalacsonyabb a drágulás, 10,9 százalékkal – olvasható a közleményben.

Balogh László úgy fogalmazott, az élet nem áll meg a lakáspiacon. Az új kormányzat felállt, mára már az is kiderült, hogy

a lakáspolitika legfőbb alkotóelemei a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerülnek,

így a területen hatékony döntéshozatali folyamatokra lehet számítani. Valamint az elmúlt napokban a józsefvárosi önkormányzat is társadalmi egyeztetésre bocsátotta a VIII. kerület Airbnb-szabályozási tervét, így már a IX. kerület kivételével valamennyi belvárosi városrészben napirendre került a lakáshotelek szabályozásának kérdése.

Döntött a Tisza-kormány, itt a lista, miket fognak kivizsgálni és nyilvánosságra hozni
Megjelentek a Magyar Közlönyben a Tisza-kormány első, szerdai hivatalos ülése után az új kormányzat első rendeletei. Ezek azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista, hogy minek lát neki azonnal a kormány.
 

Ungváron élte át az orosz dróntámadást a Kárpáti Igaz Szó újságírója. Simon Rita szerint nagy probléma, hogy a magyarlakta területen nincsenek óvóhelyek, vagy nincsenek megfelelően felszerelve, esetleg zárva vannak még légiriadó esetén is.
 

Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
Román kormányválság - Hivatalos kormányalakítási tárgyalásokat hirdetett az államfő

Hétfőre hivatalos kormányalakítási tárgyalásokra hívta Nicusor Dan román államfő a parlamenti pártok küldöttségeit, annak ellenére, hogy az eddigi informális egyeztetések során nem körvonalazódott működőképes parlamenti többség.

Nemcsak a sport tarthat fiatalon: ez a kellemes időtöltés is lassíthatja az öregedést, sokan mégse tudnak róla

A művészetekkel és a kultúrával való rendszeres foglalkozás ugyanolyan mértékben lassíthatja a biológiai öregedést, mint a testmozgás.

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Keir Starmer will not seek to block the Greater Manchester mayor from becoming the Labour candidate in Makerfield, the BBC understands.

