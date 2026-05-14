Áprilisban látványosan lassult a fővárosi lakások drágulása

A márciusi 2 százalékos havi drágulás áprilisra 0,8 százalékra, az éves áremelkedés üteme pedig 15,8 százalékról 14,3 százalékra mérséklődött az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Budapesten volt a legerősebb a fékezés, a havi lakásárnövekedés a márciusi 1,1 százalékról áprilisra 0,1 százalékos csökkenésbe fordult át.

Május közepén Budapesten belül

a XIII. kerületben volt a legnagyobb a használt lakások és házak kínálata, ebben a városrészben a medián négyzetméterár 1,65 millió forintos volt.

A vidéki nagyvárosok közül Pécsen a legnagyobb a választék, ott a négyzetméterár 958 ezer forintnál jár – olvasható a közleményben. Hozzáteszik, hogy Budapesten belül a legolcsóbb a XXIII. kerület.

Hamarosan az éves lakásdrágulás Budapesten 10 százalék alá kerülhet – tette hozzá Balogh László a friss adatokkal kapcsolatban.

Azt is hozzáfűzte, hogy az ország lakáspiaca lényegében kettészakadt, Budapesten az Otthon Start program négyzetméterár-korlátja 2025 októberében megfogta az áremelkedést. A fővároson kívül viszont jóval nagyobb tempóban emelkednek a lakásárak.

Áprilisban továbbra is Pest vármegyében volt a legerősebb az éves áremelkedés, ott 18 százalékkal haladták meg a lakásárak az egy évvel korábbit. A Közép-Dunántúlon 15,5 százalékos, az Észak-Alföldön 15,2 százalékos, a Dél-Alföldön 15,3 százalékos drágulást mutatott az index. Budapesten volt az egyik legalacsonyabb a drágulás, 10,9 százalékkal – olvasható a közleményben.

Balogh László úgy fogalmazott, az élet nem áll meg a lakáspiacon. Az új kormányzat felállt, mára már az is kiderült, hogy

a lakáspolitika legfőbb alkotóelemei a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerülnek,

így a területen hatékony döntéshozatali folyamatokra lehet számítani. Valamint az elmúlt napokban a józsefvárosi önkormányzat is társadalmi egyeztetésre bocsátotta a VIII. kerület Airbnb-szabályozási tervét, így már a IX. kerület kivételével valamennyi belvárosi városrészben napirendre került a lakáshotelek szabályozásának kérdése.