2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
Nyitókép: Magyar Honvédség/YouTube

Háborús hangok zavarták meg a nyugalmat a Balatonnál

Folyamatos dörrenések hallatszottak május 13-án a Balaton déli partján, Siófokon is sokan figyeltek fel a szokatlan robajokra. A háttérben a bakonyi Nullponti lő- és gyakorlótéren zajló tüzérségi vizsgalövészet állhatott, ahol a magyar tisztjelöltek a legendás D–20-as ágyútarackkal hajtottak végre éles lövéseket.

Május 13-án sokan figyeltek fel a Balaton déli partján, a napközben hallható mély dörrenésekre. A hanghatások a bakonyi Nullponti lő- és gyakorlótéren zajló tüzérségi vizsgalövészetből származtak, ahol a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztjelöltjei hajtottak végre éles lövéseket a legendás D–20-as ágyútarackkal.

A több mint öttonnás fegyver lövései kedvező időjárási körülmények között akár több tíz kilométerre is elhallatszanak,

így a Balaton környékén is jól érzékelhetőek voltak – írja a sonline.hu.

A hadgyakorlaton az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának harmad- és negyedéves hallgatói vettek részt, akik erős szélben és esőben adtak számot tudásukról. A vizsgalövészetet az intézmény dékánja is figyelemmel kísérte. A térségben eközben NATO-kiképzések is zajlanak: a Magyarországon állomásozó előretolt harccsoport alegységei május 11. és 14. között közös gyakorlatokat tartanak a Bakonyban, melynek részeként május 13-án századszintű éleslövészetet is végrehajtottak a Központi Lő- és Gyakorlótéren.

Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Erős alapfolyamatok az OTP-nél

Az OTP Bank első negyedéves számai alapján továbbra is erősek az alapfolyamatok a bankcsoportnál, a jelentett profitot ugyanakkor jelentősen torzították az év elején egy összegben elszámolt magyarországi különadók és egyéb speciális terhek. Miközben a hitelállomány dinamikusan nőtt és a kamatmarzs is javult, a profitabilitásban egyre nagyobb szerepet játszanak a külföldi leánybankok, különösen az orosz, bolgár és üzbég működés.

Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást

Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon.

Trump meets Xi again for final round of talks in Beijing

Earlier on Friday, the US leader said in a Fox News interview that China will withhold military equipment from Iran.

