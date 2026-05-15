Háborús hangok zavarták meg a nyugalmat a Balatonnál

Május 13-án sokan figyeltek fel a Balaton déli partján, a napközben hallható mély dörrenésekre. A hanghatások a bakonyi Nullponti lő- és gyakorlótéren zajló tüzérségi vizsgalövészetből származtak, ahol a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztjelöltjei hajtottak végre éles lövéseket a legendás D–20-as ágyútarackkal.

A több mint öttonnás fegyver lövései kedvező időjárási körülmények között akár több tíz kilométerre is elhallatszanak,

így a Balaton környékén is jól érzékelhetőek voltak – írja a sonline.hu.

A hadgyakorlaton az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának harmad- és negyedéves hallgatói vettek részt, akik erős szélben és esőben adtak számot tudásukról. A vizsgalövészetet az intézmény dékánja is figyelemmel kísérte. A térségben eközben NATO-kiképzések is zajlanak: a Magyarországon állomásozó előretolt harccsoport alegységei május 11. és 14. között közös gyakorlatokat tartanak a Bakonyban, melynek részeként május 13-án századszintű éleslövészetet is végrehajtottak a Központi Lő- és Gyakorlótéren.