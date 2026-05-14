Volt már ennél jobb napjuk is a lottózóknak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 19. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 6 (hat)
- 11 (tizenegy)
- 23 (huszonhárom)
- 27 (huszonhét)
- 28 (huszonnyolc)
- 45 (negyvenöt)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 39 darab, nyereményük egyenként 264 960 forint;
- 4 találatos szelvény 1246 darab, nyereményük egyenként 6380 forint;
- 3 találatos szelvény 18 988 darab, nyereményük egyenként 2545 forint.
A következő húzáskor 430 milliót fog érni a telitalálatos.