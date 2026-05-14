ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.98
usd:
306.75
bux:
132426.66
2026. május 14. csütörtök Bonifác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
An elderly man puts a coin in an empty wallet. Poverty in retirement concept. Special toning
Nyitókép: Stas_V/Getty Images

Még több pénzt kérnek Ukrajnának

Infostart

Egyes NATO-tagállamok közben arra hivatkoznak, hogy ők már a közös EU-s hitelhez is hozzájárultak.

Mark Rutte NATO-főtitkár arra kérte a szövetségeseket, hogy GDP-jük 0,25 százalékát Ukrajna támogatására költsék. A javaslat gyakorlatilag azonnal kemény ellenállásba ütközött – írta meg a Politico.

Hatására újabb dollártízmilliárdok szabadulhatnának fel az ország támogatására. Mark Rutte a javaslatot a NATO-nagykövetek zárt ajtók mögött tartott találkozóján vetette fel. Amennyiben jóváhagyják az ötletet, akkor az Ukrajnába áramló pénzösszeg éves szinten megtriplázódna. 2025-ben Ukrajna 45 milliárd dollárnyi támogatást kapott védelmének megerősítésére, ebbe beleértendő a hadsereg számára történő fegyvervásárlás, a befektetés az ukrán védelmi vállalatokba, valamint a NATO vezetésével történő, USA-tól történő fegyvervásárlási program – olvasható a cikkben.

Kiemelik, hogy az északi és balti országok, Hollandia és Lengyelország sok más NATO-tagállamnál többet fizetnek be. A Kiel német thinktank közölte, hogy Dél-Európa továbbra is csekély támogatást nyújt csak. A svéd külügyminiszter, Maria Malmer Stenergard elmondta: az összesítve 1 milliárdos lélekszámú NATO-országokhoz képest a 30 milliós skandináv országok adják a katonai támogatás egyharmadát, ami így nem fenntartható.

Az Ukrajnának nyújtott támogatások kérdésesek voltak azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette ez a fajta segítséget. Emlékeztetnek ugyanakkor, hogy a javaslatot Franciaország és az Egyesült Királyság sem szívleli igazán. Mindemellett egyes NATO-tagok azt is szeretnék kérni, hogy a mostanában jóváhagyott 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtott hitelhez való hozzájárulásukat vegyék figyelembe, amikor több pénzt kérnek tőlük Kijev számára.

Kezdőlap    Külföld    Még több pénzt kérnek Ukrajnának

ukrajna

nato

támogatás

mark rutte

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Megjelent a Magyar Közlönyben a lista, hogy a Tisza-kormány miket fog sürgősen kivizsgálni és nyilvánosságra hozni

Az új kormány első rendeletei azokról az ügyekről szólnak, amelyek kapcsán vizsgálatok indulnak és amilyen ügyeket nyilvánosságra fognak hozni. A pénzügyminiszter különleges jogköröket kapott, vizsgálják a kórházak klímáit, ügynökakták, kegyelmi ügy, titkos szerződések, kormányhatározatok – hosszú a lista.
 

Döntött a kormány a benzinügyekről, a stratégiai tartalékból szabadítottak fel üzemanyagot

Magyar Péter: az új kormány nem fizeti ki a HM 1300 milliárd forintos szerződését

Újabb ismert nevet igazolt államtitkárnak Gajdos László

Az új miniszter átállíttatja a liftet, és visszaviteti a festményeket a Szépművészeti Múzeumba

Örülhetnek a katonák Ruszin-Szendi Romulusz első rendelkezésének

A pénzügyminiszter vétózhatja a 250 millió fölötti kötelezettségvállalásokat

Hatáskörök rögzítve – Papíron is áll az új kormány, a részletek már a Magyar Közlönyben

Gajdos László az azbesztügyről: már 300 helyszín van, hétfőn az Országgyűlés elé kerül az ügy

VIDEÓ
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.15. péntek, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék, húzzák a bitcoint is

Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék, húzzák a bitcoint is

Izgalmas a mai nap a tőzsdén, fontos találkozó zajlik az amerikai elnök Donald Trump és kínai kollégája, Hszi Csin-ping között, amelytől a befektetők az amerikai-kínai kapcsolatok és a globális kereskedelem jövőjére vonatkozó jelzéseket várják, ezen kívül a nemzetközi piacokon az iráni háború legfrissebb fejleményeire is figyelnek a befektetők, ami pedig a hazai eseményeket illeti, a befektetők figyelme a Tisza-kormány első gazdasági intézkedéseire és a költségvetési helyzet felmérésére irányul, de fél szemmel már az OTP péntek hajnali gyorsjelentésére is figyelnek. Közben az amerikai részvénypiacok új történelmi csúcsra emelkedtek, az S&P 500 7500, a Dow Jones 50 000 pont fölé emelkedett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mennyi az osztalék adó mértéke 2026-ban? Így változhat az osztalék adózása - Ennyi lesz idén a Richter, Telekom, OTP és MOL osztalék

Mennyi az osztalék adó mértéke 2026-ban? Így változhat az osztalék adózása - Ennyi lesz idén a Richter, Telekom, OTP és MOL osztalék

Kell adózni az osztalék után? Mi határozza meg, mennyi osztalék jár? Mennyi osztalékot fizetnek a legnagyobb hazai cégek? Minden, amit a 2026-os osztalékfizetésekről tudni lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Andy Burnham to try to run for Parliament after Labour MP says he'll stand down for him

Keir Starmer will not seek to block the Greater Manchester mayor from becoming the Labour candidate in Makerfield, the BBC understands.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 14. 21:44
Bendarzsevszkij Anton: nem meglepő, hogy Vlagyimir Putyin „előhúzta” Gerhard Schrödert, nyithat Európa felé
2026. május 14. 20:14
Ismert tévés és híres lánya is meghalt a búvárbalesetben
×
×