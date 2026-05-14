Még több pénzt kérnek Ukrajnának

Mark Rutte NATO-főtitkár arra kérte a szövetségeseket, hogy GDP-jük 0,25 százalékát Ukrajna támogatására költsék. A javaslat gyakorlatilag azonnal kemény ellenállásba ütközött – írta meg a Politico.

Hatására újabb dollártízmilliárdok szabadulhatnának fel az ország támogatására. Mark Rutte a javaslatot a NATO-nagykövetek zárt ajtók mögött tartott találkozóján vetette fel. Amennyiben jóváhagyják az ötletet, akkor az Ukrajnába áramló pénzösszeg éves szinten megtriplázódna. 2025-ben Ukrajna 45 milliárd dollárnyi támogatást kapott védelmének megerősítésére, ebbe beleértendő a hadsereg számára történő fegyvervásárlás, a befektetés az ukrán védelmi vállalatokba, valamint a NATO vezetésével történő, USA-tól történő fegyvervásárlási program – olvasható a cikkben.

Kiemelik, hogy az északi és balti országok, Hollandia és Lengyelország sok más NATO-tagállamnál többet fizetnek be. A Kiel német thinktank közölte, hogy Dél-Európa továbbra is csekély támogatást nyújt csak. A svéd külügyminiszter, Maria Malmer Stenergard elmondta: az összesítve 1 milliárdos lélekszámú NATO-országokhoz képest a 30 milliós skandináv országok adják a katonai támogatás egyharmadát, ami így nem fenntartható.

Az Ukrajnának nyújtott támogatások kérdésesek voltak azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette ez a fajta segítséget. Emlékeztetnek ugyanakkor, hogy a javaslatot Franciaország és az Egyesült Királyság sem szívleli igazán. Mindemellett egyes NATO-tagok azt is szeretnék kérni, hogy a mostanában jóváhagyott 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtott hitelhez való hozzájárulásukat vegyék figyelembe, amikor több pénzt kérnek tőlük Kijev számára.