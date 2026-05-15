Új traffipaxok vadásznak a magyar ingázókra

Az osztrák KRESZ (StVO) frissítésével zöld utat kaptak azok az intelligens szoftverek, amelyek emberi beavatkozás nélkül, a rendszám alapján szűrik ki a szabálytalankodókat. A rendszer a védett zónák – történelmi városközpontok, iskolakörnyékek és lakóövezetek – határán méri a forgalmat, és másodpercek alatt összeveti az adatokat a helyi jogosultsági adatbázissal - írja a drive.hu.

A kamerák a GDPR-irányelvek betartása mellett rögzítik a rendszámot.

Az uniós adatcsere-egyezményeknek köszönhetően a bírságokat a magyarországi lakcímekre is kiküldik.

Egy egyszerű tiltott behajtás alapdíja 70 és 150 euró (kb. 25–55 ezer forint) között mozog. Ismételt vagy súlyos szabályszegés esetén a büntetés elérheti a 2180 eurót (mintegy 793 ezer forintot).

Az érintett zónákat speciális táblák jelzik, amelyeken egy fekete kamera piktogramja látható. Emellett az aszfaltra felfestett fehér kamera-szimbólum és „Zuf-Kontrolle” felirat figyelmezteti az autósokat.

Bécs, Linz és Graz már jelezte csatlakozási szándékát. Míg a nagyvárosokban a teljes kiépítés évekig tarthat, a kisebb településeken már az idei évtől élesedhet a rendszer.

Bár a jogszabályi keretek már májusban hatályba léptek, a zónák kijelölése az önkormányzatok hatáskörébe tartozik.