Betiltják az e-rolleres szolgáltatásokat, megunták a lakossági panaszok áradatát Prágában

A cseh főváros 2026 januárjától új szabályozási rendszert vezet be a megosztott közlekedési módokra, amelynek részeként teljesen betiltják az e-roller szolgáltatásokat Prága területén.

A döntést a városi tanács hétfőn hagyta jóvá, válaszul a lakosság és a belvárosi kerületek évek óta tartó panaszáradatára - írja a Pénzcentrum.

A problémák középpontjában elsősorban a szabálytalanul leparkolt rollerek álltak, amelyek gyakran eltorlaszolják az utcákat, valamint a járdákon közlekedő, főként turisták által használt járművek, amelyek komoly veszélyt jelentenek a gyalogosokra.