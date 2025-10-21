ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
A cseh főváros, Prága, amit a Moldva nevű folyó szel ketté.
Nyitókép: Sylvain Sonnet, Getty Images

Betiltják az e-rolleres szolgáltatásokat, megunták a lakossági panaszok áradatát Prágában

Infostart

Prága városi tanácsa jóváhagyta a közösségi elektromos roller szolgáltatások betiltását 2026 januárjától, miután évek óta érkeztek panaszok a járdákon hagyott és veszélyesen használt eszközökre.

A cseh főváros 2026 januárjától új szabályozási rendszert vezet be a megosztott közlekedési módokra, amelynek részeként teljesen betiltják az e-roller szolgáltatásokat Prága területén.

A döntést a városi tanács hétfőn hagyta jóvá, válaszul a lakosság és a belvárosi kerületek évek óta tartó panaszáradatára - írja a Pénzcentrum.

A problémák középpontjában elsősorban a szabálytalanul leparkolt rollerek álltak, amelyek gyakran eltorlaszolják az utcákat, valamint a járdákon közlekedő, főként turisták által használt járművek, amelyek komoly veszélyt jelentenek a gyalogosokra.

bérlés

e-roller

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

Vasárnap reggel, amikor a turisták a Napkirály termében sétáltak, négy férfi flexszel a kezében hét perc alatt kiemelte a francia történelem egy darabját a Louvre falai közül. Az eltűnt ékszerek nem csupán anyagi veszteséget jelentenek, velük együtt tűnt el valami a kollektív biztonságérzetből is. Mégis, a közgazdaság furcsa módon azt üzeni, ami eltűnik, az néha felértékelődik. A hiány új történetet szül, és a történeteknek ára van.
 

Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Orosz milbloggerek szerint északról is elkezdték bekeríteni a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Donald Trump amerikai elnök bemutatta legújabb pálfordulását: míg korábban azon a véleményen volt, hogy Ukrajna akár meg is nyerheti a háborút, most a Donyec-medence felosztásáról elmélkedett és megint elodázta a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Az oroszok a közelgő budapesti csúcstalálkozóra is benyújtották tűzszüneti javaslataikat, de ezekben sok változtatás nincs a korábbiakhoz képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Már csak ez hiányzott: csőd közelébe jutott a legendás gyorsétteremlánc, tömegek kerülhetnek utcára

Már csak ez hiányzott: csőd közelébe jutott a legendás gyorsétteremlánc, tömegek kerülhetnek utcára

A Pizza Hut 68 étterme bezár az Egyesült Királyságban, miután a DC London Pie Ltd csődeljárás alá került, veszélyeztetve több száz munkahelyet 75 helyszínen.

Japan lawmakers voting to confirm country's first female prime minister

Japan lawmakers voting to confirm country's first female prime minister

Sanae Takaichi, who calls herself Japan's Margaret Thatcher, stitched up a late night deal to bring her within two votes of the PM chair.

2025. október 21. 05:36
Világrekord: döbbenetes méretű halszörny akadt a horogra – kép, videó
2025. október 21. 04:00
Hanyagság okozhatta a lisszaboni tragédiát
