Kettős tragédia: autópályára zuhant kisrepülőjével egy házaspár Amerikában

Hétfőn egy kisrepülő az I-195-ös országútra zuhant Massachusettsben az USA-ban, a balesetben egy házaspár vesztette életét – írja a CBS híradása nyomán a 24.hu.

A rendőrség szerint az egymotoros gép törzse helyi idő szerint reggel a fűvel borított részen landolt a sávok között, majd lángba borult. A repülő egyes részeit a környező erdőben találták meg.

Az ügyészség közölte: a balesetben életét vesztette a 68 éves Thomas Perkins és 66 éves felesége, Agatha Perkins. Mindketten Middletownból, Rhode Island államból származtak. A gép törzsében találták meg az áldozatokat, a helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A lezuhanó gép egy darabja egy arra nözlekedő nő autóját is eltalálta. A jármű megrongálódott, de a sofőr sérülései nem életveszélyesek, jelenleg kórházban kezelik.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) vizsgálja a baleset körülményeit. A hatóság szerint a Socata TBM-700 típusú repülőgép a New Bedford Regionális Repülőtérről indult. Vélhetően a baleset helyszínéhez közeli reptéren akart landolni, ám az első információk szerint a pilóta erről nem értesítette előre a légi kikötőt.