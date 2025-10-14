ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd Helén
Kettős tragédia: autópályára zuhant kisrepülőjével egy házaspár Amerikában

Infostart

Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a szerencsétlenséget, ugyanis a gépet vezető férfi nem rádiózott előtte. A balesetben egy arra autózó nő is megsérült.

Hétfőn egy kisrepülő az I-195-ös országútra zuhant Massachusettsben az USA-ban, a balesetben egy házaspár vesztette életét – írja a CBS híradása nyomán a 24.hu.

A rendőrség szerint az egymotoros gép törzse helyi idő szerint reggel a fűvel borított részen landolt a sávok között, majd lángba borult. A repülő egyes részeit a környező erdőben találták meg.

Az ügyészség közölte: a balesetben életét vesztette a 68 éves Thomas Perkins és 66 éves felesége, Agatha Perkins. Mindketten Middletownból, Rhode Island államból származtak. A gép törzsében találták meg az áldozatokat, a helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A lezuhanó gép egy darabja egy arra nözlekedő nő autóját is eltalálta. A jármű megrongálódott, de a sofőr sérülései nem életveszélyesek, jelenleg kórházban kezelik.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) vizsgálja a baleset körülményeit. A hatóság szerint a Socata TBM-700 típusú repülőgép a New Bedford Regionális Repülőtérről indult. Vélhetően a baleset helyszínéhez közeli reptéren akart landolni, ám az első információk szerint a pilóta erről nem értesítette előre a légi kikötőt.

Kettős tragédia: autópályára zuhant kisrepülőjével egy házaspár Amerikában

