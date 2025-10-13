ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.83
usd:
338.52
bux:
102607.22
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emmanuel Macron francia elnök (k) és Sébastien Lecornu francia védelmi miniszter érkezik a NATO-tagországok kétnapos csúcsértekezletének második napi ülésére Hágában 2025. június 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Iris Van Den Broek

Fejérdy Gergely: a franciáknak elegük van Macron játékaiból, az elnöknek hamarosan döntenie kell

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Sébastien Lecornu kormánya csak átmeneti lesz, és könnyen előfordulhat, hogy Emmanuel Macron elnöknek nem lesz más lehetősége, mint előre hozott választást kiírni – mondta az InfoRádióban Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök újbóli kinevezése után két nappal megalakult vasárnap este az új francia kormány. Aa 34 tagú kabinetben a nagyközönség számára kevéssé ismert, a civil társadalomból érkezett személyiségek is helyet kaptak nyolc tárca élén, míg a politikusok az elnöki pártból, a jobbközép Köztársaságiaktól és a centrista pártokból érkeztek.

A korábbi védelmi minisztert először szeptember 9-én nevezte ki Emmanuel Macron elnök kormányfőnek. Sébastien Lecornu azonban múlt hétfőn benyújtotta lemondását, alig 14 órával azután, hogy múlt vasárnap este megalakította a kormányát, miután a teljes politikai elit felháborodását kiváltotta azzal, hogy megtartotta elődje, Francois Bayrou minisztereinek többségét, és a költségvetési hiányért részben felelősnek tartott Bruno Le Maire volt pénzügyminisztert visszahívta a védelmi tárca élére.

Az elnöki párthoz tartozó Roland Lescure-re hárul a feladat, hogy a parlamentnek még ezen a héten bemutasson egy olyan költségvetési tervezetet, amelyet a képviselők többsége elfogad és nem buktatja meg miatta az új kormányt, ahogy azt tették szeptemberben a 44 milliárd eurónyi megtakarítást előirányzó Francois Bayrou kabinetjével, azt megelőzően decemberben pedig Michel Barnier kormányával, miközben az ország adóssága eléri a 3300 milliárd eurót, ami meghaladja a GDP 115 százalékát.

Az új kormány kedden tartja első ülését, ahol megvitatják a jövő évi költségvetési tervezetet, amelynek vitáját elvileg szerdán kezdi meg a Nemzetgyűlés.

„Sébastien Lecornu három héten keresztül próbált összeállítani egy kormányt, és nem rajta múlt, hanem leginkább a partnerein, hogy ez a megalakulását követően 14 órán belül meg is bukott. Viszont az elnöknek nem nagyon van választási lehetősége, ha nem akar előre hozott választásokat tartani Franciaországban, hiszen kevés olyan politikus van ma a francia közéletben, aki vállalkozik arra, hogy megpróbálja a centrista, egyébként teljesen széthúzó politikai erőket egybetartani” – mondta az InfoRádióban Fejérdy Gergely.

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint Emmanuel Macron elnök elsődleges célja az, hogy az ő mandátuma alatt ne kerüljön hatalomra a radikális jobboldal, ami történelmi lépés lenne. De a szakértő úgy véli, ez csak az egyik oka, amiért az államfő a sorozatos kormánybukások ellenére sem ír ki előre hozott választást, a másik az, hogy még a tavalyi, szintén rendkívüli választáson elért 20 százalékos eredményét sem tudná megismételni a pártja, a mostani felmérések szerint már 10 százalékra esett vissza a támogatottsága.

„Lecornu újraindulása nagy felháborodást szült a franciák jelentős körében, mert az ő újbóli kinevezése azt is mutatja, hogy Macron elnök nem hajlandó a franciák véleményére adni” – jelentette ki Fejérdy Gergely, és felidézte, hogy a franciák 80 százaléka nem bízik a sikeres kormányalakításban, 60 százalék előre hozott választásokat akar, és 70 százalék az elnök távozását is követeli.

„Igazából Lecornu kinevezése valószínűleg csak egy átmeneti időszak lesz megint”

– értékelt a kutató, és hozzátette, noha az új Lecornu-kormány már túlélte az első 14 órát, de már a megalakulás másnapján bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Nemzeti Tömörülés, a Marine Le Pen pártja és a szélsőbaloldali Lázadó Franciaország párt is. Fejérdy Gergely szerint épp a párhuzamosan futó két kezdeményezés miatt egyik sem lesz sikeres, de ez jelzi, hogy bármikor megbukhat az új kabinet, mert a nemzetgyűlésben jelentős kisebbségben vannak azok, akik a macroni politikát akarják folytatni.

Ha pedig megbuktatják Lecornu második kormányát is, akkor a francia elnök előtt levés lehetőség nyílik. A szakértő szerint az egyik, hogy tisztán technikai kormányt állít fel, és megpróbál rendeleti úton kormányozni, és mivel a francia gazdaság is nagy bajban van, elképzelhető, hogy az IMF és az Európai Unión közösen követeli majd a technikai kormányzást, amíg a gazdasági helyzetet nem sikerül rendbe hozni. Ezenkívül még két lehetősége van Emmanuel Macronnak: lemond – de ezt a kutató kizártnak tartja – vagy előre hozott választást ír ki.

„Meg fog mindent tenni a jelenlegi kormányzat, hogy sikerüljön a költségvetést elfogadni. Az eddig meghozott reformdöntésekből is vissza fognak lépni, ilyen lesz a nyugdíjreform is, ami viszont azt fogja eredményezni, hogy például a szocialista párt valószínűleg nem fog ellene szavazni, és valahogy elbukdácsol ez a kormány egy ideig” – vázolta fel a legvalószínűbb forgatókönyvet Fejérdy Gergely, de megemlített egy másik fontos tényezőt: „Franciaország sokkal nagyobb hevességgel tud reagálni,

el tudom képzelni, hogy egy idő után a franciáknak elegük lesz ebből a játékból, amit Macron folytat,

és ki fogják akár az utcán is követelni azt, hogy előre hozott választás legyen, és ne kelljen elviselniük azt a megaláztatást, hogy esetleg egy külső technikai kormányt erőszakoljanak Franciaországra.”

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Fejérdy Gergely: a franciáknak elegük van Macron játékaiból, az elnöknek hamarosan döntenie kell

franciaország

kormányalakítás

emmanuel macron

fejérdy gergely

sébastien lecornu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást
Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.
 

Izrael elengedett 1968 bebörtönzött palesztint

Állva tapsolták Donald Trumpot az izraeli parlamentben

Orbán Viktor bejelentkezett az egyiptomi békecsúcsról

Az izraeli túszok újabb csoportja szabadult a Hamász fogságából

Vérfagyasztó pillanatok a frontális ütközés előtt: mindkét vonatvezető kiugorhatott

Vérfagyasztó pillanatok a frontális ütközés előtt: mindkét vonatvezető kiugorhatott

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól; a szerencsétlenségnek 91 sérültje van, közülük 7 állapota válságos.
 

Rengeteg a sérült: durva számok a határ menti vasúti szerencsétlenségről, megszólalt az egészségügyi miniszter

Brutális felvételek a magyar határ közelében frontálisan ütköző vonatokról

Egy külföldi sérültje van a szádalmási vonatszerencsétlenségnek

VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az újabb nagy fordulat a piacokon

Itt az újabb nagy fordulat a piacokon

Pénteken jelentősen elromlott a hangulat a piacokon, miután Donald Trump újabb vámintézkedéseket lengetett be Kínával kapcsolatban, ennek következtében pedig az áprilisi vámháború óta nem látott esésnek lehettünk szemtanúi az amerikai tőzsdéken. A hétvége ezt követően a feszült helyzet deeszkalációjáról szólt: előbb JD Vance alelnök, majd vasárnap este maga Trump is megszólalt, így máris jött a felpattanás a piacokon. Az ázsiai tőzsdék már javában zárva tartottak az elnök pénteki bejelentésekor, így ott még csak most reagálnak a befektetők az elhangzottakra, Európában azonban emelkedést láthattunk a nap első felében, melyet egy lassabb lecsorgás követ, Amerikában azonban határozottan felfelé vették az irányt a tőzsdék. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a brutális fordulat az ingatlanpiacon: az járhat nagyon jól, aki most ilyen lakást venne

Itt a brutális fordulat az ingatlanpiacon: az járhat nagyon jól, aki most ilyen lakást venne

Emelkedő árak, élénk kereslet és lassú kiegyensúlyozódás jellemzi az új építésű lakások piacát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'We never gave up,' say Israeli hostage families as Trump and world leaders sign Gaza ceasefire deal

'We never gave up,' say Israeli hostage families as Trump and world leaders sign Gaza ceasefire deal

Hamas returns all 20 living hostages, while Israel has released almost 2,000 Palestinian prisoners and detainees in exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 19:27
Német hírszerzési vezető: Németország orosz fenyegetés alatt áll
2025. október 13. 19:04
Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást
×
×
×
×