ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.08
usd:
334.29
bux:
99207.79
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök a náci megszállással szembeni francia ellenállás évfordulójáról tartott megemlékezésen a Párizs közeli Suresnes-ben lévő Valerien-hegyen 2024. június 18-án. 84 évvel ezelőtt ezen a napon Charles de Gaulle francia tábornok felhívást intézett honfitársaihoz a BBC brit közszolgálati rádióban, hogy vegyék fel a harcot a megszállókkal és a nácikkal tűzszünetet kötő Vichy-kormánnyal szemben. De Gaulle hamarosan megkezdte a katonai ellenállás megszervezését, a Szabad Francia Erők felállítását.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni döntés tartalmáról és hátteréről is beszélt. Egy-két hónapot mindenképp rács mögött tölt Sarkozy, de hozzászokott ő már az ilyen eljárásokhoz, további négy is folyamatban van ellene.

Nicolas Sarkozyt csütörtökön bűnösnek találta a párizsi büntetőbíróság bűnszövetkezetben való részvételben, 5 év börtönbüntetést kapott, a büntetés letöltését akkor is meg kell kezdenie, ha fellebbez a döntés ellen.

Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni büntetőeljárásról elmondta, egy nagyon régi kampányfinanszírozási ügyről van szó. A korábbi elnököt (2007–2012) azzal gyanúsítják, hogy megállapodott Moammer el-Kadhafi líbiai vezetővel arról, hogy utóbbi az elnökválasztási kampányához törvénytelen módon pénzügyi támogatást ad. A francia hatóságok feltételezése szerint Sarkozy a 2007-es kampányához összesen 50 millió eurót kapott a Kadhafi-rezsimtől, ami több mint kétszerese a 21 millió eurós kampányfinanszírozási limitnek.

Az ügyészség eredetileg a korábbi államfőnek a Mediapart francia tényfeltáró hírportál ellen hamisítás miatt tett feljelentése nyomán kezdett el vizsgálódni. Az internetes újság ugyanis a 2012. májusi elnökválasztás előtt nyolc nappal közzétett egy volt líbiai főhivatalnoknak tulajdonított dokumentumot, amely szerint Tripoli beleegyezett, hogy 50 millió euró értékben finanszírozza Sarkozy 2007-es kampányát. A vád szerint a volt elnök kenőpénzért cserébe elősegítette Líbia nemzetközi színtérre való visszatérését, és vállalta, hogy "tisztára mossa" Kadhafi sógorát, Abdallah Szenuszit, akit életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek az UTA DC-10-es repülőgépe elleni, 170 ember életét követelő 1989-es merényletben játszott szerepe miatt.

Az értesülés egy kétes hátterű francia-líbiai személytől származik, aki éppenséggel most hunyt el a per előtt, ő közvetíthetett a líbiai és a francia elnök "csapata" között.

A bírósági döntés még csak elsőfokú, lehet fellebbezni, de hasonlóan, mint Marine Le Pen esetében, előre hozták a büntetés végrehajtásának megkezdését, amire a törvények lehetőséget adnak, ez viszont nagy felháborodást szül Franciaországban a kutató szerint.

A per „szereplője” volt még Claude Guéant korábbi kabinetfőnök, Brice Hortefeux, aki európai parlamenti képviselő volt, egészen a közelmúltig pedig belügyminiszter is; összesen 13 személyt gyanúsítottak meg, ebből 9 kapott súlyosabb büntetést, Brice Hortefeux és Claude Guéant különösen is, hat évet kapott. Fejérdy Gergely arra is emlékeztetett, ez a csapat 2007-ben el is nyerte a választók bizalmát.

A feszültséget természetesen épp az előre hozott büntetés-végrehajtás okozza – október 13-án döntenek arról, hová kell ténylegesen bevonulnia a volt elnöknek –, hisz különös helyzet áll elő, ha végül Sarkozyéket végül felmentik majd. A másodfokú eljárás ráadásul hosszabb folyamat, ennek ellenére azonnal kérvényezheti az elítélt, hogy szabadlábra helyezzék, viszont erről is egy külön bírónak kell döntenie, és legalább egy hónap erre is van.

Fejérdy Gergely szerint Nicolas Sarkozy végül hamar kijöhet majd a börtönből, mert már 70 év felett jár, így korára és egészségi állapotára hivatkozva is módosulhat a büntetés végrehajtásának módja, kerülhet rá például elektronikus nyomkövető, a rendőrségen történő rendszeres megjelenés.

Megjegyezte,

Sarkozyval szemben több per is folyamatban van,

szám szerint négy, ezért az ilyen eljárásokhoz hozzá van szokva, most valószínűleg néhány hónapot kell börtönben töltenie, majd hazakerülhet.

Hogy mivel indokolták ezt a szigorú bánásmódot az exelnökkel szemben, arról összefoglalóan azt mondta, a bírósági döntés egy 400 oldalas dokumentum, a benne szereplő indoklás pedig arról szól, hogy nem akadályozta meg a társait ebben a bűnszervezetben, és egy ilyen magas pozíciót betöltő személy bűnszervezet tagjaként magát a funkciót és a közéleti tevékenységet veszélyeztette.

A jogerős döntés várhatóan sokkal később születik csak meg, ugyanis a fellebbezés utáni döntést is meg lehet támadni, elvinni akár a legfelsőbb bírósásig is; addig márpedig mindenkit megilletne az ártatlanság vélelme Fejérdy Gergely szerint.

A kutató példátlannak nevezte, hogy ilyen magas rangú francia politikust börtönbüntetésre ítélnek, de a például a Sarkozyhez hasonlóan magyar gyökerekkel rendelkező Patrick Balkany volt polgármester is elszenvedett ilyen típusú döntést.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

francia

nicolas sarkozy

fejérdy gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy

Franciaország-szakértő: hiába nem jogerős a döntés, tényleg börtönbe megy Nicolas Sarkozy
Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádióban a volt francia elnök elleni döntés tartalmáról és hátteréről is beszélt. Egy-két hónapot mindenképp rács mögött tölt Sarkozy, de hozzászokott ő már az ilyen eljárásokhoz, további négy is folyamatban van ellene.
 

„Fordulat a korrupció elleni küzdelem történetében” – a fél világ reagált már Nicolas Sarkozy börtönbüntetésére

Elemzők az álhírbotrányról: ez már kampány a javából

Elemzők az álhírbotrányról: ez már kampány a javából

Egy a kegyelmi botrányhoz hasonló ügyet probált meg felépíteni az ellenzék a Zsolti bácsizással – mondta az InfoRádióban Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke úgy látja, nem Semjén Zsolt megszervezett lejáratásáról szól a Zsolti bácsi-ügy, hanem arról, hogy mennyire nem működik a magyar gyermekvédelem és az igazságszolgáltatás.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly pofont kapott a DJI

Komoly pofont kapott a DJI

A DJI dróngyártó vállalat elvesztette az amerikai Védelmi Minisztérium ellen indított perét, amelyben a "kínai katonai vállalatként" való besorolása ellen tiltakozott - írta meg a The Verge.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat ezeknek a biztosítási károsultaknak ügyében: nem kell tovább várniuk, indul a kifizetés

Óriási fordulat ezeknek a biztosítási károsultaknak ügyében: nem kell tovább várniuk, indul a kifizetés

A kárkifizetések a Fővárosi Kormányhivatal 2025. július 10-én hozott határozata nyomán indultak el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu attacks Palestinian recognition as dozens walk out of UN speech

Netanyahu attacks Palestinian recognition as dozens walk out of UN speech

Officials and diplomats left the auditorium in protest as the Israeli leader took the stage, leaving large parts of the hall empty.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 18:36
Nagyot újít az ukrán légierő, itt a bejelentés
2025. szeptember 26. 17:50
Élő közvetítésben gyilkolt nőket egy argentin drogbanda
×
×
×
×