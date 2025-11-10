Nicolas Sarkozy megszólalt a börtönéletről

A The Guardian beszámolója szerint Nicolas Sarkozy azt mondta, soha nem fog beismerni olyasmit, amit nem tett, és továbbra is az igazság győzelméért küzd – idézi a Telex. A záróbeszédben megköszönte a börtön személyzetének, amiért segítenek neki átvészelni a benn töltött időt.

A volt francia köztársasági elnököt a bíróság szeptemberben ítélte bűnösnek egy a 2007-es elnökválasztási kampánnyal kapcsolatos ügyben. Sarkozyt azzal vádolták, hogy törvénytelen kampánytámogatást fogadott el Moamer Kadhafi líbiai diktátortól, amiért cserébe a teljesen elszigetelt líbiai kormány támogatását ígérte a nemzetközi színtéren. Sarkozyt végül a korrupció, a sikkasztás és az illegális pártfinanszírozás vádja alól felmentették, de bűnszervezetben való részvételben bűnösnek találták. Az ítélet szerint ezzel állam-, köztársaság-, és nemzetellenes bűnt követett el. A francia politika és a szavazók is megosztottan reagáltak a döntésre.

Bár az ítélet nem jogerős, a francia törvények alapján már most meg kellett kezdenie büntetését.

A politikus október végén kezdte meg a büntetését a párizsi La Santé börtönben, ahol halálos fenyegetést is kapott. Az ügyészség közlése szerint október 22-én hívta fel a figyelmüket a börtön igazgatója, hogy a közösségi oldalakon terjed egy videó, amit egyértelműen egy rab készített, és amiben megfenyegette a börtönbe érkező Sarkozyt. Az ügyben indított nyomozás részeként három rabot kikérdeztek, és lefoglaltak két mobiltelefont. A francia hatóságok vizsgálatot indítottak az esettel kapcsolatban.

A volt köztársasági elnököt két rendőr védi folyamatosan. Sarkozy az első francia exelnök, akinek börtönbe kell mennie, büntetését a La Santé VIP-részlegén, egy rezsóval és tévével is felszerelt egyszemélyes szobában tölti.