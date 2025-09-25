ARÉNA
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Nicolas Sarkozy volt francia elnök a feleségével, Carla Brunival érkezik a büntetőperében hozott ítélet kihirdetésére egy párizsi bíróságra 2025. szeptember 25-én. Sarkozy és 12 másik vádlott, köztük egykori kormányának három minisztere a vád szerint több millió eurós illegális választási kampánytámogatást kapott a néhai líbiai diktátor, Moammer Kadhafi rezsimjétől. Sarkozyt korábban már kétszer is bűnösnek találták a 2012-es kampánya illegális finanszírozásának ügyében zajló vizsgálat végén.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

Öt év börtönbüntetésre ítélték Nicolas Sarkozyt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Öt év börtönbüntetésre ítélte a párizsi büntetőbíróság Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszervezetben való részvételért a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben.

(Cikkünk frissül.)

Bár az ítélet elsőfokú, a bíróság - olyan "kivételesen súlyos tényekre" hivatkozva, amelyek "megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben" - úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen.

A büntetés ideiglenes végrehajtást von maga után, ami azt jelenti, hogy az esetleges fellebbezés nem bír halasztó jelleggel, azaz Nicolas Sarkozynek rövidesen börtönbe kell vonulnia.

A bíróság mellékbüntetésként Nicolas Sarkozyt öt évre eltiltotta a közügyektől, valamint 100 ezer euró (39 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

