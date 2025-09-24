ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.43
usd:
333.14
bux:
98559.71
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart az EU-tagországok külügyminisztereinek az ukrán válságról folytatott tanácskozása után Brüsszelben 2022. február 22-én. Von der Leyen bejelentette, hogy az EU tagországai megállapodtak az Oroszország elleni új szankciókról, amelynek értelmében megtiltják a kereskedelmet a két szakadár régió, Donyeck, Luhanszk, valamint az EU között, és korlátozzák Oroszország hozzáférését az EU tőke- és pénzügyi piacaihoz és szolgáltatásaihoz.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters Pool/Johanna Geron

Újabb üzenetbotrány Ursula von der Leyen körül

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az európai ombudsman hivatalos vizsgálatot indított a Mercosur-megállapodás körüli titkos üzenetváltás ügyében – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta, hogy az ombudsman közleménye szerint a vizsgálat arra irányul, miként járt el von der Leyen és csapata Emmanuel Macron üzenetével kapcsolatban, amelyben a francia elnök a Mercosur-megállapodás blokkolását kérte tőle.

A történet abszurditását adja, hogy a bizottság állítása szerint az üzenet eltűnt, mert a Signal alkalmazás „eltűnő üzenetek” funkciója be volt kapcsolva, és von der Leyenék úgy döntöttek, nem iktatják a dokumentumot, vagyis egy uniós döntést befolyásoló, vezetők közötti egyeztetés nyomtalanul eltűnhetett.

„Ez nem elszigetelt eset. Korábban a Pfizer-vezérrel folytatott, milliárdos vakcinabeszerzéseket érintő üzenetek is elvesztek”

– idézte fel a tárcavezető.

Bóka János úgy folytatta, hogy miközben Ursula von der Leyen ellen bizalmatlansági indítványok sorakoznak, többek között az átláthatóság hiánya miatt, Európát továbbra is eltűnő üzenetek és botrányok árnyékában vezetik.

„Ez már nem csupán von der Leyen személyes problémája. Ez az egész brüsszeli vezetés válsága. Európának nem titkos egyeztetésekre és elvesző üzenetekre van szüksége, hanem felelős vezetőkre” – írta a miniszter.

Kezdőlap    Külföld    Újabb üzenetbotrány Ursula von der Leyen körül

titkos üzletek

ursula von der leyen

sms

bóka jános

mercosur-egyezmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A francia vagyonadó bukása – politikai álom, egyben gazdasági rémálom

A francia vagyonadó bukása – politikai álom, egyben gazdasági rémálom

Hét Nobel-díjas közgazdász állt ki a vagyonadó mellett, a franciák 86 százaléka is támogatta azt, mégis elsüllyedt a terv. A kormány rájött, hogy a pénz nagy része kicsúszhat a kezéből, ha a milliárdosok adóoptimalizálnak vagy külföldre költöznek. Franciaország így újra bebizonyította, hogy a forradalmi retorika könnyű, a vagyonadó beszedése azonban nem az.
VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rábólintottak a kötvényesek: haladékot kap az MNB-alapítványi botrányban érintett cég

Rábólintottak a kötvényesek: haladékot kap az MNB-alapítványi botrányban érintett cég

A GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Zrt. tegnapi gyűlésén a kötvényesek elfogadták a vállalat kérését, hogy az meghosszabbíthassa a visszafizetési türelmi időszakot. Erre azért volt szükség, hogy elkerüljék a forintkötvények idő előtti visszafizetését a hitelminősítések romlását követően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Borzalmas állapotban vannak a hazai lakások: milliók fűtik az utcát szó szerint

Borzalmas állapotban vannak a hazai lakások: milliók fűtik az utcát szó szerint

A Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia IV. szekciójában két kulcstéma került reflektorfénybe: az országos otthonfelújítási program és az építőipar jövője.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Typhoon Ragasa makes landfall in China after 17 killed in Taiwan

Typhoon Ragasa makes landfall in China after 17 killed in Taiwan

Typhoon Ragasa has now hit southern China after leaving a trail of destruction across the region.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 11:16
Dróntámadás érte a Gázába tartó segélyflottillát
2025. szeptember 24. 11:04
Megnyílt a föld, eltűnt egy négysávos autóút – hihetetlen képek
×
×
×
×