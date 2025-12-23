Egyre több a nyugdíjas a Karácsonyi Szeretetlakomán

„Az adventi időszakban végigjártunk több mint egy tucat különféle osztópontot, városokat, kisebb településeket, és most jön majd december 24-25-26-án a Karácsonyi Szeretetlakoma, amit a Népligetben fogunk tartani. A célunk az, hogy 10 ezer embert meg tudjunk vendégelni ez alatt az időszak alatt. Természetesen az év többi munkanapján is folyamatosan zajlik a munka, úgyhogy nem csak karácsonykor kapnak tőlünk betevőt az emberek, de ilyenkor ez a cél, hogy mindenkinek egy kicsit szebbé tudjuk tenni a karácsonyát” – mondta a Krisna-tudatú Hívők szóvivője.

Szilaj Péterné hozzátette: az ételosztás 11 órakor kezdődik, de a sorszámozott karszalagokat, ami garantálja majd az ajándékcsomagot, már 8 órakor elkezdik osztani. „Reméljük, senki nem megy oda hajnali 6-kor… 8-tól érdemes sorba állni, utána el lehet menni melegedni 11 óráig” – fogalmazott.

A helyszínen élelmiszercsomagot és frissen főtt forró meleg ételt kínálnak, a csomagokban pedig 15-17 alaposan összeválogatott tartós élelmiszert helyeznek majd el, nemcsak a háztartásban, vagy a mindennapi főzés során hasznos élelmiszereket, hanem a gyerekeknek is meglepetéseket, hiszen nagyon sok család érkezik ilyenkor.

A szóvivő elmondta: „a sorban állóknak az összetétele változik, nagyon sok a család, akik gyerekekkel érkeznek, de a nyugdíjasok száma feltűnően nő. Nagyon sok olyan idős ember érkezik hozzánk, akiknek van lakhatásuk, de sokszor vagy fűtetlen lakásban élnek, vagy arra megy el a nyugdíjuk, hogy kifizessék a rezsit, illetve a gyógyszereket, és amin tudnak spórolni, az az élelmiszer."

A számok azt mutatják, hogy nő az adományok összege, egyre bőkezűbben támogatják az emberek az ételosztást, az utca embere is nagylelkű

– emelte ki Szilaj Péterné. Mint mondta: ilyenkor nagyon sok krisna hívő található a bevásárlóközpontokban, parkolókban, utcákon, úgyhogy azt tapasztalják, hogy nagyon szívesen adnak az emberek, és nem csak ugye az utcai adománygyűjtés során, voltak lakossági élelmiszergyűjtő akcióik is szupermarketekben.

Közismert emberek is az akció mellé álltak: „Fischer Iván karmester már évek óta a vendégünk, a gyermekeit is mindig szokta hozni, ugyanezt elmondhatom Vitályos Eszter kormányszóvivőről és Karácsony Gergelyről, aki azóta főpolgármester, de az első alkalommal polgármesterként csatlakozott hozzánk. Velünk lesz majd Geszler Dorottya műsorvezető is, Hodász András korábbi római katolikus pap, és rengeteg lelkes önkéntes, akik a mosolyukkal és szeretetükkel sokat adnak az embereknek" – hangsúlyozta a szóvivő.