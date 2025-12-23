ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.55
usd:
329.94
bux:
0
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szeretetlakoma, karácsonyi ételosztás.
Nyitókép: krisna.hu

Egyre több a nyugdíjas a Karácsonyi Szeretetlakomán

Infostart / InfoRádió - Ignáth Márk

December 24–én 25–én és 26-án a Népligetben lesz a krisnás Karácsonyi Szeretetlakoma. A jótékonysági eseményről Szilaj Péternét, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének szóvivőjét kérdeztük.

„Az adventi időszakban végigjártunk több mint egy tucat különféle osztópontot, városokat, kisebb településeket, és most jön majd december 24-25-26-án a Karácsonyi Szeretetlakoma, amit a Népligetben fogunk tartani. A célunk az, hogy 10 ezer embert meg tudjunk vendégelni ez alatt az időszak alatt. Természetesen az év többi munkanapján is folyamatosan zajlik a munka, úgyhogy nem csak karácsonykor kapnak tőlünk betevőt az emberek, de ilyenkor ez a cél, hogy mindenkinek egy kicsit szebbé tudjuk tenni a karácsonyát” – mondta a Krisna-tudatú Hívők szóvivője.

Szilaj Péterné hozzátette: az ételosztás 11 órakor kezdődik, de a sorszámozott karszalagokat, ami garantálja majd az ajándékcsomagot, már 8 órakor elkezdik osztani. „Reméljük, senki nem megy oda hajnali 6-kor… 8-tól érdemes sorba állni, utána el lehet menni melegedni 11 óráig” – fogalmazott.

A helyszínen élelmiszercsomagot és frissen főtt forró meleg ételt kínálnak, a csomagokban pedig 15-17 alaposan összeválogatott tartós élelmiszert helyeznek majd el, nemcsak a háztartásban, vagy a mindennapi főzés során hasznos élelmiszereket, hanem a gyerekeknek is meglepetéseket, hiszen nagyon sok család érkezik ilyenkor.

A szóvivő elmondta: „a sorban állóknak az összetétele változik, nagyon sok a család, akik gyerekekkel érkeznek, de a nyugdíjasok száma feltűnően nő. Nagyon sok olyan idős ember érkezik hozzánk, akiknek van lakhatásuk, de sokszor vagy fűtetlen lakásban élnek, vagy arra megy el a nyugdíjuk, hogy kifizessék a rezsit, illetve a gyógyszereket, és amin tudnak spórolni, az az élelmiszer."

A számok azt mutatják, hogy nő az adományok összege, egyre bőkezűbben támogatják az emberek az ételosztást, az utca embere is nagylelkű

– emelte ki Szilaj Péterné. Mint mondta: ilyenkor nagyon sok krisna hívő található a bevásárlóközpontokban, parkolókban, utcákon, úgyhogy azt tapasztalják, hogy nagyon szívesen adnak az emberek, és nem csak ugye az utcai adománygyűjtés során, voltak lakossági élelmiszergyűjtő akcióik is szupermarketekben.

Közismert emberek is az akció mellé álltak: „Fischer Iván karmester már évek óta a vendégünk, a gyermekeit is mindig szokta hozni, ugyanezt elmondhatom Vitályos Eszter kormányszóvivőről és Karácsony Gergelyről, aki azóta főpolgármester, de az első alkalommal polgármesterként csatlakozott hozzánk. Velünk lesz majd Geszler Dorottya műsorvezető is, Hodász András korábbi római katolikus pap, és rengeteg lelkes önkéntes, akik a mosolyukkal és szeretetükkel sokat adnak az embereknek" – hangsúlyozta a szóvivő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Egyre több a nyugdíjas a Karácsonyi Szeretetlakomán

ünnep

népliget

karácsony

ételosztás

krisna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lengyelországi sikerek, dél-európai nyitás: így terjeszkedik az Otthon Centrum a külpiacokon

Lengyelországi sikerek, dél-európai nyitás: így terjeszkedik az Otthon Centrum a külpiacokon

Az Otthon Centrum két és fél éve szerzett meghatározó tulajdonrészt a lengyel Freedom csoportban, de nem hagyja abba külpiaci terjeszkedését, hamarosan az Ibériai-félszigetre is belép. A hazai vásárlók számára értékesített külföldi ingatlanok különösen nagy szakértelmet kívánnak, de az elmúlt évek tapasztalatai jó alapot biztosítanak az újabb nemzetközi sikerhez. A hazai franchise hálózat folyamatosan bővül, egyre többen látják meg a potenciált az ingatlanközvetítésben, mint tevékenységbővítésben. A partnerség számos előnye - a komoly ingatlankínálat, erős tudásbázis és kapcsolati tőke, szakmai támogatás és oktatások - mellett komoly felelősséggel is jár, hiszen a bizalom a sikeresség kulcsa. A Portfolio Kühne Katát, az Otthon Centrum franchising ügyvezetőjét kérdezte a nemzetközi terjeszkedés tanulságairól, hazai növekedésről, és arról, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egy iroda a partnerhálózat részévé válhasson.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához

Leesik az állad: ennyiért keres melósokat a Penny - semmilyen végzettség sem kell a munkához

Alsónémedi logisztikai központjába keres áruösszekészítő pozícióba új munkatársakat a Penny.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

Russia escalates attacks on key Ukrainian region of Odesa

President Volodymyr Zelensky warned the attacks were an attempt by Moscow to block Ukraine's access to maritime logistics.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 05:32
Drágul a parkolás Budapesten
2025. december 23. 05:18
Egy napra ingyenessé tesznek egy hazai fürdőt
×
×
×
×