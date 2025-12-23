A 26 éves játékos hétvégén szombaton a Tottenham Hotspur elleni bajnokin, gólszerzés közben sérült meg súlyosan: eltört a szárkapocscsontja, amikor a lába beszorult Micky van de Ven lábai közé.

A hétfői operáció - a klub beszámolója alapján - jól sikerült, a szeptemberben rekordáron, 125 millió fontért a Newcastle Unitedtől vásárolt Isaknak azonban így is hónapokat kell majd kihagynia.

"Hosszú, néhány hónapos kiesés vár rá. Ez nemcsak neki, hanem a csapat számára is nagy csalódás" - mondta Arne Slot vezetőedző, aki szerint Micky van de Ven meggondolatlan volt cselekedete előtt.

Szerinte olyan jellegű szerelési kísérletnél, amilyen Van de Vené volt, tízből tízszer fennáll a súlyos sérülés veszélye.

A Premier League ötödik helyén álló Liverpoolnak Isak mellett az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalaht is hetekig nélkülöznie kell.