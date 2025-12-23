ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.98
usd:
332.13
bux:
110962.31
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2025. január 7-én közreadott kép a Grönland közép-nyugati részén fekvő Kangaamiut település házairól. Ezen a napon ifjabb Donald Trump üzletember, Donald Trump megválasztott amerikai elnök fia a dán fennhatóság alatt álló Grönland fővárosába, Nuukba érkezett.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Kaiser Ferenc: Grönland erőszakos elvételével Amerika szétverné a NATO-t

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Trump-adminisztráció nem tett le arról, hogy valamilyen módon megszerezze a szigetet – mondta el Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádióban.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy Louisiana állam kormányzóját, Jeff Landryt nevezi ki grönlandi különmegbízottjává. Az ő feladata lesz az, hogy tárgyaljon Grönland megszerzéséről – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádióban.

Kaiser Ferenc hozzátette, hogy már az első Trump-adminisztráció alatt felmerült az igény az amerikai elnök részéről Grönland megszerzésére. „Ezt akkor senki nem vette komolyan, be is sértődött ezen az amerikai elnök” – fogalmazott. A mostani, második Trump-adminisztrációnál már sokkal markánsabban vetődik fel az igény Grönland valamilyen módon történő megszerzésére.

A különmegbízott kinevezése óriási felháborodást váltott ki Dániában és Grönlandon is

– tette hozzá Kaiser Ferenc.

Mint ismertette, véleménye szerint az adminisztráció nem tett le arról, hogy vagy „az erősebb jogán”, vagy pedig pénzzel megszerezze Grönlandot, már amennyiben lenne eladási szándék a grönlandiak, illetve a dánok részéről. Amennyiben katonai erő alkalmazására kerülne sor, az „nagyon kellemetlen lehetőségeket vet fel”, hiszen az Egyesült Államok megtámadná a NATO egyik tagját – magyarázta a docens.

Amennyiben ez megtörténne, akkor az USA gyakorlatilag lebontaná, szétverné a NATO-t

– emelte ki Kaiser Ferenc.

Jeff Landry különmegbízott az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy kiváló lehetőségnek tartja Grönland megszerzését – tette hozzá a docens. A dánok ugyanakkor nem kívánják azt eladni, és jelezték ugyanazt, mint amit a nagyfokú autonómiát élvező grönlandi lakosság is, miszerint nincsen csatlakozási hajlandóságuk. Ha amerikai területté válnának, ezt a nagyfokú autonómiát jó eséllyel elfelejthetnék – emelte ki Kaiser Ferenc.

Hozzátette, katonailag Dániának nem sok mozgástere van, óriási eltérés van az erőviszonyokban. Így az időhúzásra játszhatnak, ahogyan az oroszok teszik Ukrajna kapcsán. Abban bízhatnak, hogy Trump elnök négyéves mandátuma „egyszer csak leketyeg”. Diplomáciai szempontból a NATO-n belül is panaszt tehetnek, összehívhatják a NATO legfelsőbb vezetését, az Észak-Atlanti Tanácsot, azzal, hogy az Egyesült Államok verbális agressziót követ el velük szemben.

Ez nyilván pikáns lenne

– emelte ki Kaiser Ferenc.

Emellett a dánok még több pénzt küldhetnek Grönlandra, a grönlandi lakosság jóindulatát megvéve. Ugyanakkor Grönland már eddig is a dán támogatásoktól függött, „rengeteg pénzt” költött eddig is Dánia az ott élő mintegy 41 ezer grönlandi támogatására, az egészségügyben és más területeken is – tette hozzá a docens.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Kaiser Ferenc: Grönland erőszakos elvételével Amerika szétverné a NATO-t

egyesült államok

grönland

kaiser ferenc

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban arról beszélt, mire figeljünk a nyers húsok, halak és tojás esetén annak érdekében, hogy semmilyen emésztőrendszeri panasz, megbetegedés ne árnyékolja be az adventi és karácsonyi időszakot.
 

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok

VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szokatlan aktivitást mutat Kim Dzsongun: kiderült, mi állhat a háttérben

Szokatlan aktivitást mutat Kim Dzsongun: kiderült, mi állhat a háttérben

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a hétvégén lányával, Kim Dzsuével együtt vett részt öt új, felsőkategóriás szálloda megnyitóünnepségén a kínai határ közelében fekvő Szamdzsijon turisztikai övezetben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Harvard professzora a 3I/ATLAS-ról: nem zárható ki az idegen életforma

Megszólalt a Harvard professzora a 3I/ATLAS-ról: nem zárható ki az idegen életforma

A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

The emails do not indicate any wrongdoing. The BBC has contacted Andrew Mountbatten-Windsor's team for a response.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 14:32
Elárverezik az egykori fasiszta diktátor egyik nyaralóját
2025. december 23. 13:50
Betörőnek nézte a saját bethlehemi dekorációját
×
×
×
×