Kaiser Ferenc: Grönland erőszakos elvételével Amerika szétverné a NATO-t

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy Louisiana állam kormányzóját, Jeff Landryt nevezi ki grönlandi különmegbízottjává. Az ő feladata lesz az, hogy tárgyaljon Grönland megszerzéséről – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádióban.

Kaiser Ferenc hozzátette, hogy már az első Trump-adminisztráció alatt felmerült az igény az amerikai elnök részéről Grönland megszerzésére. „Ezt akkor senki nem vette komolyan, be is sértődött ezen az amerikai elnök” – fogalmazott. A mostani, második Trump-adminisztrációnál már sokkal markánsabban vetődik fel az igény Grönland valamilyen módon történő megszerzésére.

A különmegbízott kinevezése óriási felháborodást váltott ki Dániában és Grönlandon is

– tette hozzá Kaiser Ferenc.

Mint ismertette, véleménye szerint az adminisztráció nem tett le arról, hogy vagy „az erősebb jogán”, vagy pedig pénzzel megszerezze Grönlandot, már amennyiben lenne eladási szándék a grönlandiak, illetve a dánok részéről. Amennyiben katonai erő alkalmazására kerülne sor, az „nagyon kellemetlen lehetőségeket vet fel”, hiszen az Egyesült Államok megtámadná a NATO egyik tagját – magyarázta a docens.

Amennyiben ez megtörténne, akkor az USA gyakorlatilag lebontaná, szétverné a NATO-t

– emelte ki Kaiser Ferenc.

Jeff Landry különmegbízott az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy kiváló lehetőségnek tartja Grönland megszerzését – tette hozzá a docens. A dánok ugyanakkor nem kívánják azt eladni, és jelezték ugyanazt, mint amit a nagyfokú autonómiát élvező grönlandi lakosság is, miszerint nincsen csatlakozási hajlandóságuk. Ha amerikai területté válnának, ezt a nagyfokú autonómiát jó eséllyel elfelejthetnék – emelte ki Kaiser Ferenc.

Hozzátette, katonailag Dániának nem sok mozgástere van, óriási eltérés van az erőviszonyokban. Így az időhúzásra játszhatnak, ahogyan az oroszok teszik Ukrajna kapcsán. Abban bízhatnak, hogy Trump elnök négyéves mandátuma „egyszer csak leketyeg”. Diplomáciai szempontból a NATO-n belül is panaszt tehetnek, összehívhatják a NATO legfelsőbb vezetését, az Észak-Atlanti Tanácsot, azzal, hogy az Egyesült Államok verbális agressziót követ el velük szemben.

Ez nyilván pikáns lenne

– emelte ki Kaiser Ferenc.

Emellett a dánok még több pénzt küldhetnek Grönlandra, a grönlandi lakosság jóindulatát megvéve. Ugyanakkor Grönland már eddig is a dán támogatásoktól függött, „rengeteg pénzt” költött eddig is Dánia az ott élő mintegy 41 ezer grönlandi támogatására, az egészségügyben és más területeken is – tette hozzá a docens.