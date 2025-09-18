ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólalást hallgat az Ukrajnai háborúról tartott vitán az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. május 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Október 9-én dőlhet el Ursula von der Leyen sorsa

Infostart

Alig pár órával az évértékelő beszéde után két ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció is benyújtotta a bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen. A precedens nélküli ügyben az aradi vértanúk napján kezdődhet a vita, és október 9-én szavazhatnak az EP-képviselők.

Az Európai Parlament az október 6-9. közötti plenáris ülésén fogja megvitatni és szavazásra bocsátani a két, Ursula von der Leyen ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, derül ki Roberta Metsola parlamenti elnök egy belső emailjéből – írta meg szeptember 16-án a Politico.

Két ellentétes táborhoz tartozó politikai frakció, a Fidesznek is otthont adó Patrióták Európáért és a Baloldal (GUE/NGL) is benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen, szeptember 10-én éjfélkor, a parlamenti szabályok által lehetővé tett legkorábbi időpontban.

A Patrióták 20 másodperccel a Baloldal előtt adták be a kérelmet, erősítette meg két tisztviselő is.

A lépésre mindössze néhány órával azután került sor, hogy Ursula von der Leyen megtartotta évértékelő beszédét (State of the Union) Strasbourgban, az Európai Parlamentben. Két hónapja már szintén átesett egy bizalmi szavazáson, és megerősítették pozíciójában. 2014 óta ez volt az első bizalmatlansági indítvány egy bizottsági elnökkel szemben.

A Patrióták az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiányával vádolják a bizottségi elnököt, valamint élesen bírálják a dél-amerikai Mercosur kereskedelmi blokkal és az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat. A Baloldal szintén kritizálja a bizottság kereskedelmi politikáját, de nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy – véleménye szerint – az EU vezetése tétlenül nézi Izrael háborúját Gázában.

Korábban még nem történt olyan, hogy egy időben két ilyen indítványt is benyújtottak. Ez vitát váltott ki az Európai Parlamentben arról, hogy az eljárásrend hogyan teszi majd lehetővé a két vitát és a két szavazást.

A viták és szavazások időzítéséről a frakcióvezetők döntenek, amikor október 1-jén megvitatják a plenáris ülés végleges napirendjét – mondta Delphine Colard, a Parlament szóvivője.

A legvalószínűbb forgatókönyv egy közös vita október 6-án, hétfőn, amelyet két külön szavazás követ október 9-én, csütörtökön – mondta két, az eljárásrendet ismerő forrás. A Patrióták valószínűleg igényt tartanak majd az első szavazás jogára, mivel ők adták be hamarabb a kérelmet.

