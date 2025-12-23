ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 23. kedd Viktória
Nyitókép: Pixabay

Kihallgatták a menekülés közben lövöldöző orvvadászt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kihallgatták a nyírlugosi orvvadászt, akit emberölés bűntett kísérletével gyanúsítanak – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint december 19-én este egy vadász és két mezőőr tetten ért két férfit orvvadászat közben Nyírlugos külterületén; felszólításukra a két férfi elmenekült, egyikük menekülés közben lövést adott le feléjük, szerencsére személyi sérülést nem okozott.

Az egyik orvvadászt, egy 50 éves nyírlugosi férfit a TEK munkatársainak közreműködésével az otthonában fogták el, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A másik férfi december 22-én önként jelentkezett a rendőrségen; a nyomozók tanúként hallgatták ki, szerepének tisztázása folyik – áll a közleményben.

