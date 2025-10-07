Össztűz alatt az Európai Parlamentben – csütörtökön dől el Ursula von der Leyen sorsa

Egy közös vitán tárgyalta hétfőn az Európai Parlament az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványt. Az Európai Bizottság elnöke ellen még szeptember 11-én adott be egy-egy indítványt a jobboldali Patrióták Európáért képviselőcsoport, valamint a szélsőbaloldali pártokat tömörítő szövetség, a Baloldal (GUE/NGL).

A két pártcsalád úgy véli, a német politikus alkalmatlanná vált az Európai Bizottság vezetésére, és túllépte a hatáskörét, amikor Donald Trump amerikai elnökkel megállapodott az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi egyezményről.

A hétfői vitán a Patrióták Európáért francia elnöke, Jordan Bardella azt mondta, Ursula von der Leyen elnöksége alatt az Európai Unió „minden kérdésben előre menekül”.

Az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás a francia politikus véleménye szerint „Európára nézve káros és előnytelen egyezmény”.

„Donald Trump nemcsak hogy arra kényszerített bennünket, hogy egyenlőtlen szerződést kössünk velük, de teljesen kiszolgáltatnak bennünket a versenytársainknak” – fogalmazott Jordan Bardella, aki bírálta a migrációs paktumot is, amely szerinte pénzügyi szankciókat határoz meg azokkal szemben, akik nem hajlandóak újabb menekülteket befogadni.

A Baloldal nevében a francia társelnök, Manon Aubry szólalt fel a vitán. „Von der Leyen asszony, önnek távoznia kell! A gázai népirtásban ön is cinkos, hiszen nem tett semmit. Több ezer gyermek és felnőtt halt meg az izraeli bombázások miatt, de még mindig van kereskedelmi kapcsolatunk Izraellel, pedig fegyverembargóra lenne szükség” – jegyezte meg az EP-képviselő.

Ursula von der Leyen: ellenségeink meg akarják osztani az uniót

Ursula von der Leyen felszólalásában egységre buzdított, mivel szerinte „Európa ellenségei meg akarják osztani az Európai Uniót”. Az Európai Bizottság elnöke a következőket mondta: „teljesen tisztában vagyok azzal, hogy vannak önök között olyanok, akik még nem tudják, hogyan szavaznak a héten. De önök is aggódnak amiatt, amiket ezek az indítványok felvetnek. Gáza, Ukrajna, kereskedelem... Tudom, hogy mindezek igazi és legitim aggodalmakból fakadnak, és vannak olyan kérdések, amelyek valódi aggodalomra adnak okot”.

Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke szerint az unió gyengébb, mint valaha, és az Európai Bizottság „hibás döntései tönkreteszik a kontinens gazdaságát, fenyegetik a polgárok biztonságát és kikezdik a tagállami szuverenitást”.

„Miközben az Európai Bizottság elnökének működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a jogállamiságot politikai fegyverként használják”

– tette hozzá a magyar politikus.

Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője közölte: nem fogják megszavazni csütörtökön a bizottság elnökének leváltását, és ugyanígy nyilatkozott a szocialisták vezetője is. A Liberálisok frakcióvezetője „trolloknak” nevezte a patriótákat és a szélsőbaloldalt. A vita végén Ursula von der Leyen még reagálhatott volna az elhangzott vádakra, ő azonban nem élt ezzel a lehetőséggel.