Gigabüntetést kapott egy légitársaság, százmilliárd forint a bírság

256 millió euró büntetést – átszámítva szinte pontosan 100 milliárd forintot – szabott ki az olasz versenyhatóság a Ryanairre.

Az indoklás szerint az ír légitársaság visszaélt a piaci erőfölényével, és technikai akadályokkal korlátozta az online utazási irodákon keresztül történő jegyárusítást írja a The Guardian alapján a hvg.hu.

A hatóság szerint megtörtént, hogy a Ryanair blokkolta az utazási irodákon keresztüli foglalási kísérleteket, máskor pedig arcfelismerő eljárásokat vezetett be a harmadik félen keresztül vásárolt jegyekre, biztonsági okokra hivatkozva.

Azt is megakadályozta a cég, hogy a saját járataira más légitársaságok jegyeivel együtt adjanak el jegyeket az online utazási irodák.

A Ryanair szerint a döntés jogilag hibás, a bírság mértéke pedig abszurd, ezért fellebbeznek.