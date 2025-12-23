ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 23. kedd
A Ryanair diszkont légitársaság repülőgépei sorakoznak a brüsszeli Charleroi nemzetközi repülőtéren 2023. január 7-én, a Ryanair belga légiutas-kísérőinek sztrájkja idején. A 48-órás sztrájk miatt 152 járatot töröltek.
Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

Gigabüntetést kapott egy légitársaság, százmilliárd forint a bírság

Infostart

Trükközött a Ryanair, százmilliárd forintos büntetést kapott Olaszországban. Az olasz versenyhatóság szerint a cég megpróbálta akadályozni, hogy online utazási irodákon keresztül lehessen jegyet venni a gépeire.

256 millió euró büntetést – átszámítva szinte pontosan 100 milliárd forintot – szabott ki az olasz versenyhatóság a Ryanairre.

Az indoklás szerint az ír légitársaság visszaélt a piaci erőfölényével, és technikai akadályokkal korlátozta az online utazási irodákon keresztül történő jegyárusítást írja a The Guardian alapján a hvg.hu.

A hatóság szerint megtörtént, hogy a Ryanair blokkolta az utazási irodákon keresztüli foglalási kísérleteket, máskor pedig arcfelismerő eljárásokat vezetett be a harmadik félen keresztül vásárolt jegyekre, biztonsági okokra hivatkozva.

Azt is megakadályozta a cég, hogy a saját járataira más légitársaságok jegyeivel együtt adjanak el jegyeket az online utazási irodák.

A Ryanair szerint a döntés jogilag hibás, a bírság mértéke pedig abszurd, ezért fellebbeznek.

