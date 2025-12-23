ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.06
usd:
331.64
bux:
110913.44
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Babis vizsgálatot ígér az Ukrajnát segítő cseh lőszerkezdeményezés ügyében

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh kormány január elején napirendre tűzi az Ukrajna megsegítését célzó cseh lőszerkezdeményezés ügyét. Andrej Babis miniszterelnök a kabinet hétfői ülése után azt mondta: a program alapvetően helyes volt, ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy a megvalósítás során történt-e korrupció vagy visszaélés.

Andrej Babis hangsúlyozta: mielőtt állást foglalna, további információkra van szüksége. Úgy fogalmazott, a lőszerkezdeményezés „első ránézésre mindenképpen jó dolog volt”, de nyitott kérdés, hogy az átlátható módon valósult-e meg. A miniszterelnök az ügyről európai partnereivel is egyeztetett. Hivatalba lépése előtt ugyanakkor

vállalta, hogy csökkenti az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást az állami költségvetésből, és nem zárta ki azt sem, hogy a kormány lezárja a programot.

A kérdéssel január 7-én foglalkozik majd a Cseh Köztársaság Állambiztonsági Tanácsa, amely új összetételben először ülésezik a Babiš-kormány hivatalba lépése óta. A tanács a kormány állandó munkaszerve az ország biztonságpolitikai kérdéseinek összehangolására.

A cseh lőszerkezdeményezés 2024-ben indult, amikor Oroszországnak Ukrajnával szemben jelentős fölénye volt a nagy kaliberű tüzérségi lőszerek terén. A program elindítása után ez az arány jelentősen csökkent, bár ebben szerepet játszott az is, hogy Oroszország idővel visszafogta a tüzérségi eszközök tömeges alkalmazását, és inkább támadó drónokra helyezte a hangsúlyt.

Közben a cseh kormánykoalíción belül is feszültségek alakultak ki Ukrajna támogatásának kérdésében. Jaromír Zuna védelmi miniszter – az SPD jelöltje – pénteken még azt közölte, hogy Csehország támogatása folytatódik, és szerinte magát a lőszerkezdeményezést senki sem kérdőjelezi meg, legfeljebb az irányítás módját és a folytatás útját.

Ezzel szemben az SPD és a cseh képviselőház elnöke, Tomio Okamura bejelentette: Zuna nem utazik Ukrajnába, noha meghívást kapott ukrán hivatali partnerétől. Okamura hangsúlyozta, hogy pártja elutasítja az Ukrajnának szánt fegyvervásárlások költségvetési finanszírozását, és szerinte minden támogatásnak a békéhez kell vezetnie. Az SPD azt is szeretné, ha a védelmi minisztérium előkészítené a lőszerkezdeményezésben betöltött szerep lezárásához szükséges anyagokat.

Okamura egyúttal vitatta Zuna korábbi kijelentését a stratégiai modernizációs projektek – köztük az amerikai F–35-ös vadászgépek beszerzésének – folytatásáról. Az SPD szerint a beszerzés túl drága és nem megfelelő, ezért az új kormány a szerződéstől való esetleges elállást is megvizsgálja.

A koalíciós tanács végül abban állapodott meg, hogy a jövőben a védelmi miniszter kizárólag a hadsereg ügyeiről nyilatkozik, míg a külpolitikai kérdésekben – így az ukrajnai háborúval kapcsolatban is – Andrej Babiš miniszterelnök ismerteti a kormány hivatalos álláspontját.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Babis vizsgálatot ígér az Ukrajnát segítő cseh lőszerkezdeményezés ügyében

ukrajna

csehország

háború

andrej babis

lőszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban arról beszélt, mire figeljünk a nyers húsok, halak és tojás esetén annak érdekében, hogy semmilyen emésztőrendszeri panasz, megbetegedés ne árnyékolja be az adventi és karácsonyi időszakot.
 

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok

VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új kéthónapos mélyponton a forint, karácsony előtt nagy a rángatás

Új kéthónapos mélyponton a forint, karácsony előtt nagy a rángatás

A forint az év vége felé közeledve jobban kitett a nemzetközi devizapiaci mozgásoknak, az elmúlt napokban a dollár globális gyengülése és az euró fokozatos erősödése határozta meg a keresztárfolyamokat. A hazai deviza ezekhez igazodva inkább követő szerepben maradt, de érezhető a jegybank lazább monetáris politikára tett utalásainak is a hatása. A forint aztán délelőtt gyorsan felszúrt miután megjelent Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy interjúja, amelyben ismét a kamatcsökkentéseket sürgette. A keddi kereskedésben a befektetők figyelme elsősorban a makroadatokra és az ünnepek előtti, alacsonyabb likviditásból fakadó rövid távú kilengésekre irányul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő csalást leplezett le az MNB: súlyos bírság lett a vége

Elképesztő csalást leplezett le az MNB: súlyos bírság lett a vége

Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

The emails do not indicate any wrongdoing. The BBC has contacted Mountbatten-Windsor's team for a response.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 12:26
Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok
2025. december 22. 20:32
Utasszállító gépek voltak halálos veszélyben Elon Musk felrobbant rakétája miatt
×
×
×
×