Babis vizsgálatot ígér az Ukrajnát segítő cseh lőszerkezdeményezés ügyében

Andrej Babis hangsúlyozta: mielőtt állást foglalna, további információkra van szüksége. Úgy fogalmazott, a lőszerkezdeményezés „első ránézésre mindenképpen jó dolog volt”, de nyitott kérdés, hogy az átlátható módon valósult-e meg. A miniszterelnök az ügyről európai partnereivel is egyeztetett. Hivatalba lépése előtt ugyanakkor

vállalta, hogy csökkenti az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást az állami költségvetésből, és nem zárta ki azt sem, hogy a kormány lezárja a programot.

A kérdéssel január 7-én foglalkozik majd a Cseh Köztársaság Állambiztonsági Tanácsa, amely új összetételben először ülésezik a Babiš-kormány hivatalba lépése óta. A tanács a kormány állandó munkaszerve az ország biztonságpolitikai kérdéseinek összehangolására.

A cseh lőszerkezdeményezés 2024-ben indult, amikor Oroszországnak Ukrajnával szemben jelentős fölénye volt a nagy kaliberű tüzérségi lőszerek terén. A program elindítása után ez az arány jelentősen csökkent, bár ebben szerepet játszott az is, hogy Oroszország idővel visszafogta a tüzérségi eszközök tömeges alkalmazását, és inkább támadó drónokra helyezte a hangsúlyt.

Közben a cseh kormánykoalíción belül is feszültségek alakultak ki Ukrajna támogatásának kérdésében. Jaromír Zuna védelmi miniszter – az SPD jelöltje – pénteken még azt közölte, hogy Csehország támogatása folytatódik, és szerinte magát a lőszerkezdeményezést senki sem kérdőjelezi meg, legfeljebb az irányítás módját és a folytatás útját.

Ezzel szemben az SPD és a cseh képviselőház elnöke, Tomio Okamura bejelentette: Zuna nem utazik Ukrajnába, noha meghívást kapott ukrán hivatali partnerétől. Okamura hangsúlyozta, hogy pártja elutasítja az Ukrajnának szánt fegyvervásárlások költségvetési finanszírozását, és szerinte minden támogatásnak a békéhez kell vezetnie. Az SPD azt is szeretné, ha a védelmi minisztérium előkészítené a lőszerkezdeményezésben betöltött szerep lezárásához szükséges anyagokat.

Okamura egyúttal vitatta Zuna korábbi kijelentését a stratégiai modernizációs projektek – köztük az amerikai F–35-ös vadászgépek beszerzésének – folytatásáról. Az SPD szerint a beszerzés túl drága és nem megfelelő, ezért az új kormány a szerződéstől való esetleges elállást is megvizsgálja.

A koalíciós tanács végül abban állapodott meg, hogy a jövőben a védelmi miniszter kizárólag a hadsereg ügyeiről nyilatkozik, míg a külpolitikai kérdésekben – így az ukrajnai háborúval kapcsolatban is – Andrej Babiš miniszterelnök ismerteti a kormány hivatalos álláspontját.