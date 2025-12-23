Lezuhant egy gyermekkorházba tartó, sérületeket szállító kisrepülő

A latin-amerikai ország haditengerészete azt közölte, a gépen a fegyveres erők négy tagja, valamint négy civil – köztük egy gyerek, illetve az égési sérültek ellátásban segítséget nyújtó nonprofit szervezet két munkatársa – utazott.

A repülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely – több alapítvánnyal közösen – súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.

?UPDATE: "Six dead, two survive after Mexican Navy plane crashes near Galveston; victims identified." https://t.co/Jm5GrEd3po — BEE NewsTV (@BeeNewsTV) December 23, 2025

Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt, azonban nem közölte a halottak személyazonosságát.

A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják, a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek.

(Nyitóképünk illusztráció.)