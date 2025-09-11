ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Nyitókép: YouTube/Magyarország Kormánya

Bóka János a Kormányinfón: háborús beszédet mondott Ursula von der Leyen

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Valódi háborús beszédet mondott szerdán az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Bóka János értékelte az európai politikai szezonnyitót is a csütörtöki Kormányinfón, és hangsúlyozta, „az Európai Unió állapota rossz és egyre romlik, így a beszéd abból a szempontból volt érdekes, hogy várható-e érdemi irányváltás az eddigi elhibázott uniós politikákban”.

Értékelése szerint ehhez képest a bizottság elnöke valódi háborús beszédet mondott. „Nem egyszerűen háborúpárti beszéd volt, ez egy háborús beszéd volt”– véli a miniszter.

Kiemelte: a beszéd alapján versenyképességi fordulat helyett hadigazdálkodásra van szükség, Ukrajna finanszírozása lesz a prioritás, további intézményi centralizáció és újabb tagállami hatáskörök elvonása, a politikai ellenfelekkel szembeni nyomásgyakorlás erősítése, valamint a véleménycenzúra növelése várható az Európai Unióban.

„Ez a bizottsági politika minden elemében elhibázott”

– mondta Bóka János, hozzátéve: egyes tagállamok, így Magyarország is számos intézkedést hoztak az elhibázott politikák hatásainak tompítására, de ezekkel az intézkedésekkel szemben egyre erőteljesebb uniós fellépésre számít. Bóka János szerint az Európai Bizottság már megfogalmazta, hogy Magyarországon progresszív adózást, az adókedvezmények szűkítését és kivezetését, a rezsicsökkentés felszámolását, az otthonteremtési programok kivezetését, a kamatstop és az árréstop megszüntetését szeretné látni.

Bóka János „béna kacsának” nevezte az Európai Uniót politikai értelemben, amely ráadásul rossz kereskedelempolitikát folytat az USA-val. Az EU egyre jobban bevonódik az orosz–ukrán konfliktusba – figyelmeztetett, felhívva a figyelmet arra: a politikai bizalom megingott a bizottság elnökében, ezért

csütörtökön két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Ursula von der Leyen ellen.

Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől.

Bóka János kérdésére elmondta: a levélre még nem kaptak választ, az ügyet minden létező fórumon megemlítik, különösen azért, mert az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette: a fizikai határvédelmi struktúrák megépítése közös európai felelősség. A kormány mindent megtesz a fordulat bekövetkezte érdekében. Bóka János szerint az uniós intézmények nem adtak a magyar határkerítés építéséhez érdemi támogatást nem adtak, de jelenleg tárgyalnak azokról az eszközökről, amelyek az uniós védelem megerősítését célozzák. A magyar kormány szándéka, hogy valamennyi eszközt felhasználja, ami a magyar nemzetstratégiát segíti.

Egy olyan határkerítés miatt kell havi egymillió eurós büntetést fizetnie a Magyarországnak, amire más országok támogatást kapnak

– fogalmazott Bóka János.

