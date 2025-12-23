ARÉNA - PODCASTOK
A CERN részecskegyorsítójának egyik eleme.
Nyitókép: Pexels

Brutális összeget dobtak össze milliárdosok a CERN új részecskegyorsítójára

Infostart

A magánadományozók mintegy 860 millió eurót kalapoltak össze a CERN Future Circular Collider (FCC) részecskegyorsítójának megvalósításához.

A milliárdosok által felajánlott mintegy 860 millió euró lenne az első alkalom a CERN történetében, hogy a szervezet magánforrásból származó finanszírozást fogad el – írja a Gizmodo cikke nyomán az atv.hu.

A támogatók között szerepel az Eric és Wendy Schmidt által alapított Fund for Strategic Innovation, valamint a Breakthrough Prize Foundation, amelynek alapítói között megtalálható Sergey Brin és Anne Wojcicki. A projekt mellé állt továbbá Xavier Niel francia technológiai milliárdos és John Elkann, a Ferrari elnöke is.

A Future Circular Collider (FCC) egy tervezett, mintegy 91 kilométer hosszú részecskegyorsító lenne, amely a CERN elképzelései szerint a részecskefizika alapvető kérdéseinek vizsgálatát tenné lehetővé.

Ezt szánják a Nagy Hadronütköztető utódjának, ami meghatározó eszköz volt az utóbbi évtizedekben a kutatási területen.

A CERN tájékoztatása szerint az FCC első építési szakasza a 2040-es évek közepére készülhet el, míg a második fázis befejezése a 2070-es évekre várható. Az első szakasz teljes költségét körülbelül 17 milliárd dollárra becsülik. Fabiola Gianotti, az intézmény főigazgatója hangsúlyozta: történelmi jelentőségű, hogy magánadományozók kívánnak együttműködni a szervezettel egy olyan kutatási eszköz létrehozásában, amely hozzájárulhat az alapvető fizika és az univerzum jobb megértéséhez.

Eric Schmidt adományozó külön kiemelte, hogy az FCC nemcsak tudományos szempontból lehet meghatározó, hanem az abból származó technológiai fejlesztések az orvoslás, a számítástechnika és a fenntartható energia területén is hasznosulhatnak.

Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
