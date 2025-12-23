Igazi dráma zajlott a Kőröshegyi völgyhídnál

Egy balatonfüredi férfi tett bejelentést a rendőrség ügyeletére december 21-én délután, miszerint felesége – feltehetően öngyilkossági szándékkal – autóba ült, és lakóhelyükről a Kőröshegyi völgyhíd felé indult - írja a police.hu.

A somogyi autópálya-rendőrök és a balatonföldvári körzeti megbízottak is a nő keresésére indultak, ami rövidesen eredményre vezetett. Az egyenruhások Kőröshegy település közelében találták meg a kocsiban. A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították őt.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!