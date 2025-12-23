ARÉNA - PODCASTOK
Kőröshegy, 2020. október 20. A Zamárdi és Balatonszárszó között húzódó Kőröshegyi völgyhíd, az M7-es autópálya viaduktja.
Nyitókép: MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László

Igazi dráma zajlott a Kőröshegyi völgyhídnál

Infostart

Végzetes lépésre szánta el magát, majd a Kőröshegyi völgyhíd felé vette az irányt egy 48 éves nő.

Egy balatonfüredi férfi tett bejelentést a rendőrség ügyeletére december 21-én délután, miszerint felesége – feltehetően öngyilkossági szándékkal – autóba ült, és lakóhelyükről a Kőröshegyi völgyhíd felé indult - írja a police.hu.

A somogyi autópálya-rendőrök és a balatonföldvári körzeti megbízottak is a nő keresésére indultak, ami rövidesen eredményre vezetett. Az egyenruhások Kőröshegy település közelében találták meg a kocsiban. A rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kórházba szállították őt.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Az ünnepek miatt szokatlan időben, kedden délután fél 4-től kezdték a Kormányinfót. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt posztolta, hogy az év valószínűleg utolsó kormányülését tartották kedden. A Kormányinfón nem hangzott el nagy bejelentés, elsősorban a januártól életbe lépő változásokat ismertették. A kormányülésen szó esett a Benes-dekrétumokról is, Orbán Viktor tárgyalt szlovák kollégájával az ügyről – mondta Gulyás Gergely.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban arról beszélt, mire figyelj
ünk a nyers húsok, halak és tojás esetén annak érdekében, hogy semmilyen emésztőrendszeri panasz, megbetegedés ne árnyékolja be az adventi és karácsonyi időszakot.
 

Az amerikai fogyasztói bizalom decemberben már az ötödik egymást követő hónapban esett, ami 2008 óta a leghosszabb ilyen sorozat. A Conference Board indexe 92,9 pontról 89,1 pontra csökkent, miközben a közgazdászok a rekord hosszúságú kormányzati leállás után inkább javulásra számítottak – közölte a Bloomberg.

