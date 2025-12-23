Saját tűzoltó rendszerrel szerelné fel autói akkumulátorait a Stellantis

A Stellantis új szabadalmat nyújtott be egy olyan akkumulátoros biztonsági megoldásra, amely lényegében beépített „tűzoltó rendszerként” működik az elektromos autókban – írja az Electrec cikke nyomán a hvg.hu.

A fejlesztés célja, hogy megoldást találjon az elektromos autók egyik legnagyobb kockázatoto jelentő problémájára, az akkumulátorok túlmelegedéséből induló láncreakció megfékezésére, ami a legrosszabb esetben tűzhöz is vezethet.

A terv szerint csatornákat alakítanak ki az akkumulátorok belsejében, amik szigetelő habbal lesznek feltöltve. Amikor az érzékelők túlmelegedést észlelnek, azonnal működésbe lép a rendszer, és pontosan az adott helyen ereszi ki a habot. Ez egyszerre hűti és elszigeteli a meghibásodott cellát a többitől, megakadályozva a hő terjedését.

A rendszer egyik kulcseleme egy rugalmas polimer tömlő, amely égésgátló anyagot tartalmaz, és normál használat közben teljesen észrevétlen marad. Vészhelyzetben egy mechanikus megoldás aktiválja: a tömlőt átszúrják, a hűtő- és szigetelőanyag pedig gyorsan eljut a kritikus területekre.

Egy központi vezérlőegységre lesz kapcsolva a folyamat, ami kapcsolódik az akkumulátorok hőérzékelő rendszeréhez van bekötve. Fontos, hogy a mechanizmus csak veszély esetén aktiválódik, egyébként nem befolyásolja az autó működését.

A szabadalom önmagában még nem jelenti azt, hogy a rendszer hamarosan megjelenik a sorozatgyártásban, de mutatja, milyen irányba halad az elektromos autók biztonságának fejlesztése.