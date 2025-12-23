ARÉNA - PODCASTOK
London, Anglia, 2025. december 20., Aleksander Isak, a Liverpool játékosa sérülést szenvedett, miután megszerezte csapata első gólját a Tottenham Hotspur és a Liverpool közötti Premier League-mérkőzésen a Tottenham Hotspur Stadionban.
Nyitókép: Alex Pantling/Getty Images

Megműtötték Szoboszlai hónapokra harcképtelenné váló csapattársát

Infostart / MTI

Sikeres műtéten esett át Aleksander Isak, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool labdarúgócsapatának svéd válogatott támadója.

A 26 éves játékos hétvégén szombaton a Tottenham Hotspur elleni bajnokin, gólszerzés közben sérült meg súlyosan: eltört a szárkapocscsontja, amikor a lába beszorult Micky van de Ven lábai közé.

A hétfői operáció – a klub beszámolója alapján – jól sikerült, a szeptemberben 125 millió fontért a Newcastle Unitedtől vásárolt Isaknak azonban így is hónapokat kell majd kihagynia.

A Premier League ötödik helyén álló Liverpoolnak Isak mellett az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalaht is hetekig nélkülöznie kell.

