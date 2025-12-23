ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 23. kedd Viktória
Karácsonyi fényfüzér, díszkivilágítás.
Nyitókép: Getty Images/Kajdi Szabolcs

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Infostart / MTI

Kül- és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek – közölte a hatóság.

A közlemény szerint a kifogásolt termékek esetében jellemzően nem csak egy hiba fordult elő. A feltárt hiányosságok között szerepelt, hogy a díszvilágítási füzérek vezetékezése szabadon megérinthető, szigetelés nélküli, a csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket tartalmazott; a csatlakozódugót olyan kisméretűre gyártották, hogy annak bedugaszolásakor a műveletet végző személy keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhetett; az alkalmazott vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat.

A további hiányosságok között megemlítették, hogy a díszvilágítási füzérek vezetékezésére csupán alapszigeteléssel rendelkező vezetékeket alkalmaztak; a hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimális feltételként előírt 1,5 méteres vezetékhosszt; a termék a vezetékek sérülését előidéző, éles szélekkel rendelkezett; nem adták meg az egymással összekapcsolható füzérek legnagyobb számát; a víz behatolása ellen nem védett terméket kültéri használatra ajánlották; a fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felelt meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak; hiányzott a magyar nyelvű használati utasítás.

Kiemelték, hogy a felsorolt hiányosságok miatt a felhasználót áramütés és/vagy égési sérülés érheti, így súlyos kockázatot jelentenek.

A vizsgált 56 féle nem megfelelő termékfajta további forgalmazásának megtiltását az illetékes kormányhivatalok rendelik el – írták.

