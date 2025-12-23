ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 23. kedd
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Dráma az M1-esen: rendőr és tűzoltó vesztette életét – videó

Infostart

Családja szeme láttára gázolt halálra egy háromgyerekes rendőrt és egy román tűzoltót egy szintén román sofőr hétfő reggel az M1-es autópályán. A rendőr és a tűzoltó autója összekoccant, emiatt álltak félre.

A rendőr a koccanás után a szalagkorlát mögé kísérte a családját, majd visszament, hogy beszéljen a másik sofőrrel. Az RTL Híradó tudósítása szerint már épp vették fel a láthatósági mellényt, amikor egy kisbusz nagy sebességgel a leállósávba hajtott, és letarolta a háromgyerekes apát és a tűzoltót, akiknek az életéért hosszan küzdöttek a mentők, de nem tudták megmenteni.

„Azonnal több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert, roham-, eset- és mentőgépkocsikat is riasztottunk, de a baleset következtében ketten sajnos olyan sérüléseket szenvedtek, hogy a hosszan tartó, emelt szintű újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen az életüket vesztették.További négy sérültet a mentők könnyebb zúzódásos fej-, illetve végtagsérülések miatt szállítottak kórházba” – nyilatkozta Csillag Zoltán, az OMSZ kommunikációs munkatársa.

Dráma az M1-esen: rendőr és tűzoltó vesztette életét – videó

halálos baleset

gázolás

m1-es autópálya

