Dráma az M1-esen: rendőr és tűzoltó vesztette életét – videó

A rendőr a koccanás után a szalagkorlát mögé kísérte a családját, majd visszament, hogy beszéljen a másik sofőrrel. Az RTL Híradó tudósítása szerint már épp vették fel a láthatósági mellényt, amikor egy kisbusz nagy sebességgel a leállósávba hajtott, és letarolta a háromgyerekes apát és a tűzoltót, akiknek az életéért hosszan küzdöttek a mentők, de nem tudták megmenteni.

„Azonnal több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert, roham-, eset- és mentőgépkocsikat is riasztottunk, de a baleset következtében ketten sajnos olyan sérüléseket szenvedtek, hogy a hosszan tartó, emelt szintű újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen az életüket vesztették.További négy sérültet a mentők könnyebb zúzódásos fej-, illetve végtagsérülések miatt szállítottak kórházba” – nyilatkozta Csillag Zoltán, az OMSZ kommunikációs munkatársa.